Пензенцев с легкой формой пневмонии лечат на дому

25.05.2020 | 09:43

В Пензенской области пациентов с легкой формой пневмонии лечат на дому. Об алгоритме оказания им медицинской помощи рассказала и. о. министра здравоохранения региона Оксана Чижова на совещании в правительстве в понедельник, 25 мая.

Пензенцы, обратившиеся к врачам с жалобами на недомогание и признаки ОРВИ, сдают тесты на коронавирус, остаются дома на карантине и под медицинским наблюдением. Специалисты отслеживают состояние больных и в случае обострения ситуации госпитализируют их.

По словам Оксаны Чижовой, на четвертый день пациентам обязательно делается компьютерная томография легких, для того чтобы определить, насколько орган поражен. Всего в области задействовано 8 таких аппаратов.

Основанием для госпитализации после томографического исследования служит поражение легких, превышающее 25%, а также возраст 65 лет и больше.

В других случаях больные коронавирусом и внебольничной пневмонией получают лечение на дому.

К такой форме оказания помощи медучреждения области перешли с 15 мая.

Ранее Оксана Чижова сообщила, что у 80% заразившихся COVID-19 инфекция протекает в легкой или средней степени тяжести.