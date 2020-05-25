Пензенцев с легкой формой пневмонии лечат на дому

В Пензенской области пациентов с легкой формой пневмонии лечат на дому. Об алгоритме оказания им медицинской помощи рассказала и. о. министра здравоохранения региона Оксана Чижова на совещании в правительстве в понедельник, 25 мая.
Пензенцы, обратившиеся к врачам с жалобами на недомогание и признаки ОРВИ, сдают тесты на коронавирус, остаются дома на карантине и под медицинским наблюдением. Специалисты отслеживают состояние больных и в случае обострения ситуации госпитализируют их.
По словам Оксаны Чижовой, на четвертый день пациентам обязательно делается компьютерная томография легких, для того чтобы определить, насколько орган поражен. Всего в области задействовано 8 таких аппаратов.
Основанием для госпитализации после томографического исследования служит поражение легких, превышающее 25%, а также возраст 65 лет и больше.
В других случаях больные коронавирусом и внебольничной пневмонией получают лечение на дому.
К такой форме оказания помощи медучреждения области перешли с 15 мая.
Ранее Оксана Чижова сообщила, что у 80% заразившихся COVID-19 инфекция протекает в легкой или средней степени тяжести.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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penzainform.ru писал(a):Столько грязи и пыли в городе, и все это в легких оказывается.