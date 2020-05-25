Сетевое издание|18+|Понедельник|25 мая 2020|11:24
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Общество

Пензенцев с легкой формой пневмонии лечат на дому

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В Пензенской области пациентов с легкой формой пневмонии лечат на дому. Об алгоритме оказания им медицинской помощи рассказала и. о. министра здравоохранения региона Оксана Чижова на совещании в правительстве в понедельник, 25 мая.

Пензенцы, обратившиеся к врачам с жалобами на недомогание и признаки ОРВИ, сдают тесты на коронавирус, остаются дома на карантине и под медицинским наблюдением. Специалисты отслеживают состояние больных и в случае обострения ситуации госпитализируют их.

По словам Оксаны Чижовой, на четвертый день пациентам обязательно делается компьютерная томография легких, для того чтобы определить, насколько орган поражен. Всего в области задействовано 8 таких аппаратов.

Основанием для госпитализации после томографического исследования служит поражение легких, превышающее 25%, а также возраст 65 лет и больше.

В других случаях больные коронавирусом и внебольничной пневмонией получают лечение на дому.

К такой форме оказания помощи медучреждения области перешли с 15 мая.

Ранее Оксана Чижова сообщила, что у 80% заразившихся COVID-19 инфекция протекает в легкой или средней степени тяжести.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

делается компьютерная томография легких, для того чтобы определить, насколько орган поражен.
Столько грязи и пыли в городе, и все это в легких оказывается.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

делается компьютерная томография легких, для того чтобы определить, насколько орган поражен.
Неудивительно, столько грязи и пыли в городе, и все это в легких оказывается.

Гость||

А КТ им тоже дома делают наавнрное

Гость||

Гость писал(a):

А КТ им тоже дома делают наавнрное
Так на маршрутке люди ездят на процедуры.

Гость||

От пыли в городе вас защитят маски! вот от пыли точно защитит. Носите маски, сколько раз вам говорить, это решает все проблемы. В том числе и косметологические

Гость||

Человеку с пневмонией и подозрением на короновирус КТ СРАЗУ не делают? Ведь Вячеслав Космачев, грил:

"По его словам, на уровне КТ эти болезни можно четко дифференцировать."

https://www.penzainform.ru/news/social/2020/05/06/vyacheslav_kosmachev_razyasnil_raznitcu_mezhdu_koronavirusom_i_pnevmoniej.html

То есть чего, ни подписки ни предупреждения жильцам о том, что "в нашем доме появился замечательный сосед" не делаю? Всё на честности заболемшего?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По словам Оксаны Чижовой, на четвертый день пациентам обязательно делается компьютерная томография легких. Это только по словам))) Мне на шестой делали , а про мазок вообще забыли. Очень слабая организация лечения у нас в здравоохранении, особенно в областных больницах. Я такого не мог предположить. Поставить 90 человек в живую очередь на КТ подозреваемых больных с пневмонией и коронавирусом. Позор нашему здравоохранению. А заведующего больницей под суд за распространение инфекции и за бездействие.

Гость||

Чижову под следствие!

Гость||

8 аппаратов КТ на всю область, вот это прогресс. Домашнее лечение от пневмонии-это супер прогресс. А то, что больные с температурой и не понятно каким диагнозом через 4 дня могут перезаражать весь дом? Не все ведь на карантин садятся, многим по фигу всё. У меня вот сосед в подъезде болеет, ходит каждый день по улице, хорошо, хоть маску стал надевать. А мы же не знаем, чем он болен, но медработники в костюмах его иногда навещают, а мы в неведении. Как же не будет у нас увеличения больных. Почему скрывают информацию от соседей?

Гость||

Здравоохранение в Пензе очень плохое ,Попова говорит все нормально.Что такое лечение на дому.Соседи начнут заражатся и пандемия продолжится.Когда тогда ждать конца пандемии,никогда.

Гость||

Ой, да ладно! Это же всё страшилки СМИ. Путин же чётко сказал, что "удалось избежать перегрузки здравоохранения...". Нет никакого вируса. Ну, немножко сезонной "внебольничной пневмонии". Куда кислород девается? Н, наверное, налево сварщикам толкают, а бабло пилят.

Короче, видимо, можно продолжать валить на улицу тусоваться толпами и без масок. Нету его, вируса, ну нету!

Вместо трёхнедельного дисциплинированного карантина, благодаря "альтернативно мыслящим" героям-умникам (уродам) мы все получили двухмесячную тягомотину, которой не видно конца и тысячи заболевших.

Гость||

Людей больных надо изолировать не дома,а в лечебное учреждение.

Гость||

Гость писал(a):

Вместо трёхнедельного дисциплинированного карантина, благодаря "альтернативно мыслящим" героям-умникам (уродам) мы все получили двухмесячную тягомотину, которой не видно конца и тысячи заболевших.
C 12 апреля действует поправка к КоАП 20.6.1 которая позволяет государству рублём "вразумлять" умников. Почему "умников" не убавилось, все такие "богатые"?

Гость||

Ошибся поправка к КоАП 20.6.1 действует аж с 1го апреля!

"Премьер-министр Михаил Мишустин наделил Росгвардию и МЧС правом составлять протоколы по статье о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (20.6.1 КоАП). Документ опубликован на портале правовой информации."

"Президент Владимир Путин 1 апреля подписал поправки к КоАП, которые ввели новую статью 20.6.1. За невыполнение требований режима повышенной готовности она предусматривает штрафы на сумму от одной до 50 тысяч рублей. Если в результате нарушения кто-то пострадал, то штраф может увеличиться до 50 тысяч."

Где?

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