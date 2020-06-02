Ситуация с коронавирусом в Пензенской области в режиме онлайн

02.06.2020 | 16:26

У жителей Пензенской области появилась возможность следить в режиме онлайн за ситуацией с коронавирусом в регионе и принимаемыми в соответствии с ней мерами.

2 июня в регионе подтвердилось еще 85 случаев заболевания. Итого - 2 502.

Большинство новых пациентов – это взрослые от 20 лет до 91 года.

Кроме того, вирус выявили у четырех несовершеннолетних. Его подхватили малыши в возрасте 1 года и 9 лет и подростки 12 и 13 лет.

Общее количество пациентов до 18 лет в регионе на вторник, 2 июня, составило 103. За неделю вирус подтвердили у 37 ребят.

Из 85 зараженных, диагноз которых подтвердился за последние сутки, 20 - жители Пензы, 17 - Заречного, 12 - Бессоновского района, 11 - Башмаковского, 6 - Пензенского, 4 - Каменского, по 2 - Шемышейского, Сосновоборского, Городищенского районов и Кузнецка, по 1 - Спасского, Земетчинкого, Сердобского, Пачелмского, Малосердобинского, Белинского и Нижнеломовского районов.

1 июня в области подтвердилось еще 85 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших - 2 417. Возраст взрослых пациентов от 30 до 94 лет. Возраст заразившихся детей - 5, 17 и 15 лет.

Большинство случаев зарегистрировано в областном центре (16). Много диагнозов подтверждено и в районах. Лидируют Каменский (9), Шемышейский (8) и Городищенский (7).

За сутки из больниц выписали 111 человек. Общее число выздоровевших стало равняться 1 966.

Стало известно о смерти еще одного человека с коронавирусом. 20-я жертва COVID-19 в Пензенской области - 51-летняя женщина. Причина смерти - коронавирусная пневмония.

С ситуацией по коронавирусу в Пензенской области в марте, апреле и мае можно ознакомиться здесь.