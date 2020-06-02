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Общество

Коронавирус в Заречном: шесть смертей не вошло в статистику

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В Заречном из 64 горожан, находящихся на лечении в МСЧ-59 с коронавирусом или пневмонией, четверо находятся в реанимации, один - на искусственной вентиляции легких.

Об этом зашла речь на прямой линии с главой города Олегом Климановым, которая состоялась вечером в понедельник, 1 июня.

Как доложил начальник МСЧ-59 Андрей Капустин, в Заречном умерло 8 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось о смерти двух горожан с коронавирусом, 71-летнего и 79-летнего пенсионеров. Причиной смерти пожилых людей стала новая инфекция. Остальные шесть пациентов помимо опасного вируса имели хронические заболевания.

«Они находились на лечении с COVID, но у них была тяжелая сопутствующая патология. По последним умершим я могу сказать: один пациент лежал на паллиативных койках уже с четвертой стадией онкологического заболевания. То есть он умер, болея COVID, но причина смерти была совершенно другая. И таких пациентов на сегодняшний день у нас шесть человек», - отметил Андрей Капустин.

Он добавил, что в Заречном опасной инфекцией болеют и медики. Первые заразившиеся, по его словам, это сотрудники лечебных учреждений Пензы. Инфекцию они подхватили через бытовые контакты.

Шесть зареченских медиков заболели, работая с коронавирусными пациентами.

«На сегодняшний день у нас пять заболевших врачей. Инфекция у них протекает в легкой форме. Госпитализирован только один человек. Остальные на амбулаторном лечении», - отчитался Андрей Капустин.

Начальник МСЧ-59 сообщил, что на 1 июня на лечении с диагнозом «внебольничная пневмония» находятся 100 человек.

«Это очень высокий процент, что, мягко говоря, совсем не характерно для мая и июня», - заключил он.

Начальник отдела эпидемиологического надзора МРУ № 59 ФМБА России Мария Лукьянова добавила, что в день выявляют около 200 горожан, имеющих симптомы ОРВИ или же контактировавших с коронавирусными пациентами.

28 мая глава города Олег Климанов выступил с обращением к зареченцам. Чиновника насторожило большое количество диагнозов «коронавирус» и «пневмония», которые регистрируются в городе.

Он заявил, что контроль за соблюдением противоэпидемических мер на предприятиях, в организациях и торговых объектах города усилят. Также правоохранители будут следить за тем, чтобы горожане носили маски, соблюдали социальную дистанцию и режим самоизоляции.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Коронавирус в Заречном: шесть смертей не вошло в статистику
Да все давно понятно с ВАШЕЙ СТАТИСТИКОЙ.

Гость||

Заболевшие находятся на амбулаторном лечении, а члены семьи на карантине или нет?

Имя: Гость
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