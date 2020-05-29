В Заречном усилят контроль за соблюдением режима самоизоляции

29.05.2020 | 09:37

В четверг, 28 мая, глава Заречного Олег Климанов обратился к горожанам на официальном сайте администрации.

Чиновника насторожили большое количество диагнозов «коронавирус» и «пневмония», которые регистрируются в городе, и смерть второго пациента, пенсионера 1941 года рождения, заразившегося новой инфекцией.

«На этой неделе пришло подтверждение, что причиной смерти еще одного зареченца стал Covid-19. Я выражаю соболезнования родным и близким покойного», - отметил Олег Климанов.

Он добавил, что с начала эпидемии в городе зафиксировано уже 29 случаев коронавируса у несовершеннолетних горожан.

«В сложившейся обстановке, если ситуация не улучшится, мы вынуждены пойти на непопулярные, но, по заключениям медиков и специалистов, необходимые меры», - подчеркнул глава Заречного.

Контроль за соблюдением противоэпидемических мер на предприятиях, в организациях и торговых объектах города усилят. Также правоохранители будут следить за тем, чтобы горожане носили маски, соблюдали социальную дистанцию и режим самоизоляции.

К 28 мая диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у 89 зареченцев, выздоровело 53 человека, скончалось 2.

Число горожан с подозрением на опасный вирус выросло до 182. Первый тест у них оказался положительным. Сейчас медики ведут наблюдение за состоянием здоровья 280 граждан.

«В МСЧ-59 на лечении находятся 63 человека», - отчитался Олег Климанов.