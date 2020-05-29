Сетевое издание|18+|Пятница|29 мая 2020|11:22
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Общество

В Заречном усилят контроль за соблюдением режима самоизоляции

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В четверг, 28 мая, глава Заречного Олег Климанов обратился к горожанам на официальном сайте администрации.

Чиновника насторожили большое количество диагнозов «коронавирус» и «пневмония», которые регистрируются в городе, и смерть второго пациента, пенсионера 1941 года рождения, заразившегося новой инфекцией.

«На этой неделе пришло подтверждение, что причиной смерти еще одного зареченца стал Covid-19. Я выражаю соболезнования родным и близким покойного», - отметил Олег Климанов.

Он добавил, что с начала эпидемии в городе зафиксировано уже 29 случаев коронавируса у несовершеннолетних горожан.

«В сложившейся обстановке, если ситуация не улучшится, мы вынуждены пойти на непопулярные, но, по заключениям медиков и специалистов, необходимые меры», - подчеркнул глава Заречного.

Контроль за соблюдением противоэпидемических мер на предприятиях, в организациях и торговых объектах города усилят. Также правоохранители будут следить за тем, чтобы горожане носили маски, соблюдали социальную дистанцию и режим самоизоляции.

К 28 мая диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у 89 зареченцев, выздоровело 53 человека, скончалось 2.

Число горожан с подозрением на опасный вирус выросло до 182. Первый тест у них оказался положительным. Сейчас медики ведут наблюдение за состоянием здоровья 280 граждан.

«В МСЧ-59 на лечении находятся 63 человека», - отчитался Олег Климанов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Нужно усилять контроль за поведением заречнюков в целом. И желательно именно в Пензе. А у себя там они пусть делают что угодно.

Гость||

вы уж там усильте контроль. А что скажет по этому поводу сварщик?

Гость||

Сам с собю тихо я веду беседу. Сварщик.

Гость||

Руки прочь от "сварных"!!! Святое...

Гость||

Опять Заречный!? Забор повыше,сварку обновить а то глядишь придут к нам людей сжигать или как этот негодяй полицейский детей насиловать. Этот дикий народ доверия не внушает.

Гость||

Заварить ворота!

Гость||

Опять Заречный!? Забор повыше,сварку обновить а то глядишь придут к нам людей сжигать или как этот негодяй полицейский детей насиловать. Этот дикий народ доверия не внушает.

"Уважаемый" пензюк, бревно в своём глазу разгляди! Или тебя только криминальные сводки Заречного интересуют. В Пензе полно насильников и преступлений. Про трагедию с 14-летней девочкой не в курсе?!! Осведомись и ужаснись с кем рядом живёшь...

Гость||

побольше внимания к магазинам,там ужас что творится, все без масок, даже кассиры.

Гость||

Это кто сварщиком подписывается? Не трогайте святое имя сварщика. Давно веду пояснительную работу про дикие места именуемый в народе лосятник,но результат пока нулевой! Какие всетаки людишки там обитают? Надо же во время движения маршрутки напасть на водителя,в магазине по шеи ножечком полоснуть ,ну как? А это дикое преступление ветерана ВОВ сожгли,спрашивается эти изверги не выходцы ли от родителей дикарей? А баба полуголая на столб залезла, зачем? Тоже ответа нет. Зачем труп задушенный потом зарезанный в подъезде выложили,зачем? Машину В сугроб зарыли чтобы потом искать. это что нормально? А дерево со шприцами,зачем? Про ДТП вопрос особняком стоит. Вовщем прихожу к мнению,что заварить ворота пришла пора,да покрепче, двойным швом.

Гость||

Гость писал(a):

или как этот негодяй полицейский детей насиловать.
а это что за история не слыхал?

Гость||

лосям тоже усильте. а то кидаются под поезда и на машины

Гость||

Детоубийца иззасечного был в корешах с полицейским с лоссятника,получил 12 лет,это позор или для вас это норма? Про бревно к себе загляни. Магазины ,маски это все ерунда,у вас сколько запас заболели,загляни в статистику вашего лосятника. Заварить ворота двойным швом!

Гость||

Народ познается по статистике криминала! 60..000 населения переплюнул города как Пенза, Кузнецк Сердобск вместе взятых! ЗАВАРИТЬ ворота и немедленно.

Гость||

Почему и откуда такая зависть к Заречному?

Имя: Гость
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