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Общество

В Кузнецком районе смерть пьяного пешехода оценили в 100 000 рублей

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Жительница Ульяновской области получила компенсацию морального вреда за смерть мужа, погибшего под колесами машины в Кузнецком районе.

Трагическое ДТП произошло 21 декабря 2018 года на 756-м километре трассы М5. Супруг женщины был сбит автомобилем, принадлежащим ООО «СМУ № 1». Пешеход скончался на месте происшествия.

«Последующее судебно-химическое исследование установило тяжелейшее алкогольное опьянение пострадавшего», - пояснили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе Кузнецкого районного суда Пензенской области.

В отношении водителя не стали возбуждать уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Вдова погибшего обратилась в суд, требуя взыскать с владельца машины компенсацию морального вреда.

«Судом было установлено, что указанный автомобиль по договору аренды транспортного средства без экипажа и акту приема-передачи был передан ООО «СМУ № 1» во временное владение и пользование ООО НПО «Авангард», в связи с чем судом была произведена замена ненадлежащего ответчика ООО «СМУ № 1» на надлежащего - ООО НПО «Авангард», - добавили в пресс-службе.

При дальнейшем рассмотрении дела служители Фемиды установили невиновность водителя и грубую неосторожность самого погибшего. Также они пришли к выводу, что смерть мужчины - невосполнимая утрата для его супруги, и взыскали с «Авангарда» компенсацию морального вреда в 100 000 рублей.

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