Город Спутник стал победителем премии «ТОП ЖК»

Подведены итоги самой масштабной в России премии в области жилищного строительства - ежегодного градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек «ТОП ЖК».
Лучшим жилым комплексом-новостройкой в Пензенской области в номинации «Доступное жилье» признан Город Спутник от строительного холдинга «Термодом».
Город Спутник - уникальное место на карте страны. Здесь комфорт создают яркие и уютные дома, благоустроенные дворы, развитая инфраструктура - от социально важных объектов (таких как школа, детские сады, поликлиника) до мест культурного и спортивного отдыха.
Сегодня в Городе Спутнике проживает почти 40 тысяч человек, большинство из них семьи с детьми. Ежегодно для их благополучия застройщик улучшает микрорайон. Например, сейчас в Спутнике строится седьмой по счету детсад и детская поликлиника.
Город Спутник впервые принял участие в конкурсе «ТОП ЖК», одержав победу после досконального изучения микрорайона экспертами.
Организаторами конкурса в 2020 году стали Торгово-промышленная палата России, Российский союз промышленников и предпринимателей, а также Национальное объединение застройщиков жилья.
В конкурсе «ТОП ЖК» приняли участие 1 155 проектов от 772 застройщиков из 74 регионов РФ. Из них в финал вышли 537 жилых комплексов от 438 застройщиков.
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