В 2020 году ремонт дорог в Пензе обойдется почти в 1 млрд рублей

31.05.2020 | 10:22

В областном центре в 2020 году отремонтируют проезжую часть и тротуары на 58 улицах. Общая протяженность замененного асфальта составит 57,5 км. На работы будет выделено 986 700 000 рублей.

Сейчас специалисты трудятся на 38 объектах. На 13 улицах уже уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия.

«В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» проводятся работы по ремонту улицы Луначарского на участке от проспекта Победы до улицы Каракозова, включая мост. Также будут выполнены работы по ремонту деформационных швов и покрытия на мосту по улице Луначарского», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По гарантии отремонтируют улицы Кирова, Славы, Тернопольскую, 8 Марта, Мира, Попова, Захарова, Пушкина, Бакунина и проспект Победы.

В пресс-службе областного правительства добавили, что губернатор раскритиковал работу дорожников на улице Суворова и остановил на объекте укладку асфальта. Глава региона отметил, что не стоит призывать подрядчиков к соблюдению требований, так как это не помогает. Недобросовестные организации будут оштрафованы.