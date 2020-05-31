Сетевое издание|18+|Воскресенье|31 мая 2020|12:10
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

В 2020 году ремонт дорог в Пензе обойдется почти в 1 млрд рублей

Печать

В областном центре в 2020 году отремонтируют проезжую часть и тротуары на 58 улицах. Общая протяженность замененного асфальта составит 57,5 км. На работы будет выделено 986 700 000 рублей.

Сейчас специалисты трудятся на 38 объектах. На 13 улицах уже уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия.

«В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» проводятся работы по ремонту улицы Луначарского на участке от проспекта Победы до улицы Каракозова, включая мост. Также будут выполнены работы по ремонту деформационных швов и покрытия на мосту по улице Луначарского», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По гарантии отремонтируют улицы Кирова, Славы, Тернопольскую, 8 Марта, Мира, Попова, Захарова, Пушкина, Бакунина и проспект Победы.

В пресс-службе областного правительства добавили, что губернатор раскритиковал работу дорожников на улице Суворова и остановил на объекте укладку асфальта. Глава региона отметил, что не стоит призывать подрядчиков к соблюдению требований, так как это не помогает. Недобросовестные организации будут оштрафованы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

губернатор раскритиковал работу дорожников на улице Суворова и остановил на объекте укладку асфальта
Плитку заставляет класть?

Гость||

Не покушайтесь на святое. Они противовирусные.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте