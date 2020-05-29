В Пензе решается вопрос о передаче стадиона «Труд» в ведение области

29.05.2020 | 12:34

В пятницу, 29 мая, на сессии Пензенской городской думы обсуждалась судьба нескольких стадионов.

Депутат Александр Рогожкин поинтересовался у председателя комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике Владислава Чеснокова, когда приступят к ремонту стадиона «Труд» на улице Карла Маркса.

Стадион был построен в 1948 году. Он долго находился на балансе пединститута, впоследствии вошедшего в состав ПГУ. Со временем стадион пришел в упадок, и реконструировать его можно лишь в том случае, если из собственности вуза «Труд» перейдет во владение области. Этот вопрос, казалось, сдвинулся с мертвой точки в конце 2018 года.

Владислав Чесноков в ответе пояснил, что на этот стадион действительно имеются планы и «хорошо бы его реконструировать». На данном этапе решается вопрос о передаче его из федеральной собственности в собственность субъекта. Только после этого можно будет говорить о ремонте.

Депутата Александра Трутнева обеспокоила ситуация со стадионом «Пенза» в Заводском районе.

Мэр Пензы Андрей Лузгин признал, что качество поля очень низкое, но этот объект пока решено оставить в прежнем виде. По его словам, рядом расположена тренировочная база «Зенита», где желающие могли бы заниматься.

В настоящее время городская администрация считает приоритетной реконструкцию стадиона «Локомотив», где хотят обустроить крытый манеж для круглогодичных занятий.