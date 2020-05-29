Сетевое издание|18+|Пятница|29 мая 2020|12:55
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе решается вопрос о передаче стадиона «Труд» в ведение области

Печать

В пятницу, 29 мая, на сессии Пензенской городской думы обсуждалась судьба нескольких стадионов.

Депутат Александр Рогожкин поинтересовался у председателя комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике Владислава Чеснокова, когда приступят к ремонту стадиона «Труд» на улице Карла Маркса.

Стадион был построен в 1948 году. Он долго находился на балансе пединститута, впоследствии вошедшего в состав ПГУ. Со временем стадион пришел в упадок, и реконструировать его можно лишь в том случае, если из собственности вуза «Труд» перейдет во владение области. Этот вопрос, казалось, сдвинулся с мертвой точки в конце 2018 года.

Владислав Чесноков в ответе пояснил, что на этот стадион действительно имеются планы и «хорошо бы его реконструировать». На данном этапе решается вопрос о передаче его из федеральной собственности в собственность субъекта. Только после этого можно будет говорить о ремонте.

Депутата Александра Трутнева обеспокоила ситуация со стадионом «Пенза» в Заводском районе.

Мэр Пензы Андрей Лузгин признал, что качество поля очень низкое, но этот объект пока решено оставить в прежнем виде. По его словам, рядом расположена тренировочная база «Зенита», где желающие могли бы заниматься.

В настоящее время городская администрация считает приоритетной реконструкцию стадиона «Локомотив», где хотят обустроить крытый манеж для круглогодичных занятий.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

труд отдать под элитный дом как везде

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте