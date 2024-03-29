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Спорт

В Пензе решили судьбу стадиона «Локомотив»

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Судьба стадиона «Локомотив» в пензенском микрорайоне Маньчжурия решена. Его сохранят, сообщил губернатор Олег Мельниченко, выступая в Законодательном собрании Пензенской области в пятницу, 29 марта.

Рядом строится ФОК игровых видов спорта, который будут вводить в июне. «Объект хороший, интересный, по факту для горожан это еще одна возможность заниматься игровыми видами спорта - и футболом, и баскетболом, и волейболом», - отметил глава региона.

Следующим этапом станет стадион «Локомотив».

«Мы все-таки решили «Локомотив» не трогать, мы его будем модернизировать, и, соответственно, там будет единый такой большой спортивный комплекс», - рассказал Олег Мельниченко.

Ранее министр физкультуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева уже говорила, что на стадионе долгое время не было ремонта и состояние у объекта соответствующее. «Хочется отметить, что есть в проекте создание небольшого кластера футбольных полей - каскада, чтобы от ФОКа игровых видов спорта можно было перейти дальше, там у них хватит места еще на одно футбольное поле. Возможно, оно будет чуть меньше, но там тоже можно будет заниматься», - уточняла министр.

Она акцентировала внимание на том, что все это - пока только в проекте, окончательное решение примет губернатор.

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