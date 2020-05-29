Стало известно, будут ли работать пришкольные лагеря в Пензе

29.05.2020 | 13:30

Летние пришкольные лагеря в Пензе из-за пандемии в 2020 году работать все-таки не будут. Об этом заявил замглавы администрации Сергей Волков на сессии гордумы в пятницу, 29 мая.

На организацию деятельности этих лагерей из бюджета города нужно было выделить 21,5 млн рублей, теперь эта сумма не требуется.

Что касается загородных лагерей, то дата их открытия до сих пор не определена, как и продолжительность смены. Следовательно, неизвестна и стоимость путевок.

За период с 2 марта, когда началась запись на сайте leto58.ru, поступило 7,5 тысячи заявок. Изначально общая цена 21-дневной путевки составляла 17 716 рублей, родительская плата - 4 436.

Из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации время пребывания детей в лагере планируют сократить до 18 или 14 дней.

«Место остается. Как только мы будем понимать, когда будет начало, сразу будет произведен обзвон, размещена информация на сайте, мы уведомим граждан, что нужно приходить и выкупать путевки, и сами они решат, в какую смену поедут их дети», - пояснил Сергей Волков.