Сетевое издание|18+|Пятница|29 мая 2020|14:26
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Общество

Стало известно, будут ли работать пришкольные лагеря в Пензе

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Летние пришкольные лагеря в Пензе из-за пандемии в 2020 году работать все-таки не будут. Об этом заявил замглавы администрации Сергей Волков на сессии гордумы в пятницу, 29 мая.

На организацию деятельности этих лагерей из бюджета города нужно было выделить 21,5 млн рублей, теперь эта сумма не требуется.

Что касается загородных лагерей, то дата их открытия до сих пор не определена, как и продолжительность смены. Следовательно, неизвестна и стоимость путевок.

За период с 2 марта, когда началась запись на сайте leto58.ru, поступило 7,5 тысячи заявок. Изначально общая цена 21-дневной путевки составляла 17 716 рублей, родительская плата - 4 436.

Из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации время пребывания детей в лагере планируют сократить до 18 или 14 дней.

«Место остается. Как только мы будем понимать, когда будет начало, сразу будет произведен обзвон, размещена информация на сайте, мы уведомим граждан, что нужно приходить и выкупать путевки, и сами они решат, в какую смену поедут их дети», - пояснил Сергей Волков.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А куда деньги пойдут которые остались от школьных лагерей? Может родителям разделите? Чтобы нянь нанимать для младших классов

Гость||

КОЗ...!

Гость||

На московскую 75 и площадь жукова приводить детей.

Гость||

Завели детей и воспитывайте их сами!!! Это проблемы родителей, а не государства и власти!!!

Гость||

На Западе вообще никаких "халявных" детских лагерей нет! Набаловали некоторых! Уже требуют...

Гость||

Гость писал(a):

А куда деньги пойдут которые остались от школьных лагерей? Может родителям разделите?
От вас уже откупились материнским капиталом, раздают по 10 тысяч до 15 лет - и всё мало. Ненасытные.

Гость||

Вот никогда не понимала смысла в пришкольных лагерях и желания туда попасть. Ну ладно загородные - там воздух, лес, река, в пришкольных в чем прелесть??? Ходить строем по городу в столовую и в музеи и бегать по пришкольной территории?

Имя: Гость
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