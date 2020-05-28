В Пензенском районе незаконно оштрафовали владельца прицепа

Оштрафованный на 500 рублей за превышение скорости в Пензенском районе житель Ростовской области сумел доказать свою невиновность.
Мужчина владеет прицепом к легковому автомобилю. Максимальный вес груза, который можно в нем перевозить, - 740 кг. В ноябре ростовчанин получил постановление от инспектора о назначении штрафа. Основанием послужил снимок с камеры, снимающей нарушения.
Однако в момент фиксации превышения скорости прицеп мужчины не мог находиться в Пензенской области, поскольку был в Апшеронском районе Кранодарского края и никем не использовался.
Ростовчанин обратился с жалобой в суд, требуя отменить постановление.
Служители Фемиды внимательно ознакомились со снимком и установили, что правила нарушил водитель фуры с прицепом для грузовых автомобилей, владельцем которого ростовчанин не является.
Жалобу мужчины удовлетворили, а постановление инспектора отменили, сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе Пензенского районного суда.
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Вот дают! Молодец мужик!