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Общество

Ремонт дороги на проспекте Строителей подвергли критике

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В среду, 27 мая, губернатор Иван Белозерцев посетил областную библиотеку имени М. Ю. Лермонтова на проспекте Строителей.

Внимание главы региона, готовившегося поздравить с Днем библиотек сотрудников учреждений по всей области, привлекли ремонтные работы, которые в настоящее время ведутся рядом со зданием.

Недовольство губернатора вызвал подход мэрии к благоустройству, когда при проводящихся работах не учитываются дальнейшие планы.

«Вместо того чтобы сразу спланировать работы в рамках большого проекта по благоустройству и расширению дорог, муниципалитет делает благоустройство небольшим участком, через год. Подверг критике такой подход», - написал Иван Белозерцев на своей странице в Twitter.

В ролике, прикрепленном к посту, глава региона упрекает чиновников: «Такая скученность. Что мешает расшить дорогу? Можно и стоянки сделать. В чем вопрос-то?»

Предложение предусмотреть при ремонте дороги у библиотеки парковочные места также вызвало возмущение: «Вы сейчас сделаете, потом надо будет это убирать. А можно было сразу сделать».

Необходимость разгрузить этот участок на проспекте назрела давно. Создание такого проекта губернатор поручал экс-мэру Виктору Кувайцеву, однако сделано это не было.

Сейчас на проспекте Строителей проходит ремонт дорожного полотна в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Со временем планируется его расширение и строительство дороги-дублера.

Работа мэрии не раз критиковалась губернатором. Так, 27 апреля главу администрации города отчитали за недостаточное патрулирование улиц. 10 марта Андрею Лузгину порекомендовали чаще объезжать город, чтобы быть в курсе, где требуется благоустройство.

«Почему я должен заниматься городом? Почему человек пишет губернатору, а местные власти ничего не делают?» - возмутился тогда Иван Белозерцев.

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Источник — видео twitter.com/belozercevia
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Гость||

А в других СМИ губернатору приписали пару фраз про бордюры...

Гость||

Гость писал(a):

А в других СМИ губернатору приписали пару фраз про бордюры...
Он хороший, это исполнители глуповато-вороватые.

Гость||

Гость писал(a):

А в других СМИ губернатору приписали пару фраз про бордюры...
- Я вам сказал, делайте проект расширьте дорогу возле Лермонтовской библиотеки. Кувайцеву говорил, Лузгин пришел мэром, а вы как делали, так и делаете. Зачем вы новые бордюры в землю закапываете, если расширять этот участок проспекта Строителей планируете через год или два. Это полное безумие, - заявил глава региона Иван Белозерцев.

Гость||

Гость писал(a):

Кувайцеву говорил, Лузгин пришел мэром, а вы как делали, так и делаете. Зачем вы новые бордюры в землю закапываете, если расширять этот участок проспекта Строителей планируете через год или два. Это полное безумие, - заявил глава региона Иван Белозерцев.
Это полное безумие! Мы то надеялись, что шанс есть!

Гость||

Гость писал(a):

Он хороший, это исполнители глуповато-вороватые.
Да не уж то!))))))))Хороший для народа ,после всего того вранья?Да ну! А исполнители разве не его люди на 100 %,не он подбирал их таких.Когда уберут автостоянки и освободят пр. Стоителей , часть дороги от Весны до Берлина ,и от 68 дома до 8 микрорайона ???

Гость||

Тыдышь...башня стрельнула...пиу...снаряд в молоке

Гость||

Карманы можно не делать.Их лучше набить.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Со временем планируется его расширение и строительство дороги-дублера.
Дублёр это что???Это не Ладожская ,она есть ,далее коттеджи,значит он собрался и дальше уничтожать ООПТ Арбековский лес?????

Гость||

Гость писал(a):

Он хороший, это исполнители глуповато-вороватые.
Хорошо, ТАМ ГДЕ ЕГО НЕТ.

Имя: Гость
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