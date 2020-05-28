Ремонт дороги на проспекте Строителей подвергли критике

В среду, 27 мая, губернатор Иван Белозерцев посетил областную библиотеку имени М. Ю. Лермонтова на проспекте Строителей.
Внимание главы региона, готовившегося поздравить с Днем библиотек сотрудников учреждений по всей области, привлекли ремонтные работы, которые в настоящее время ведутся рядом со зданием.
Недовольство губернатора вызвал подход мэрии к благоустройству, когда при проводящихся работах не учитываются дальнейшие планы.
«Вместо того чтобы сразу спланировать работы в рамках большого проекта по благоустройству и расширению дорог, муниципалитет делает благоустройство небольшим участком, через год. Подверг критике такой подход», - написал Иван Белозерцев на своей странице в Twitter.
В ролике, прикрепленном к посту, глава региона упрекает чиновников: «Такая скученность. Что мешает расшить дорогу? Можно и стоянки сделать. В чем вопрос-то?»
Предложение предусмотреть при ремонте дороги у библиотеки парковочные места также вызвало возмущение: «Вы сейчас сделаете, потом надо будет это убирать. А можно было сразу сделать».
Необходимость разгрузить этот участок на проспекте назрела давно. Создание такого проекта губернатор поручал экс-мэру Виктору Кувайцеву, однако сделано это не было.
Сейчас на проспекте Строителей проходит ремонт дорожного полотна в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Со временем планируется его расширение и строительство дороги-дублера.
Работа мэрии не раз критиковалась губернатором. Так, 27 апреля главу администрации города отчитали за недостаточное патрулирование улиц. 10 марта Андрею Лузгину порекомендовали чаще объезжать город, чтобы быть в курсе, где требуется благоустройство.
«Почему я должен заниматься городом? Почему человек пишет губернатору, а местные власти ничего не делают?» - возмутился тогда Иван Белозерцев.
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