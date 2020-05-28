Общественные места Кузнецка продезинфицировали шесть раз

28.05.2020 | 11:11

Территории Кузнецка продолжают обрабатывать дезинфицирующими средствами. Как сообщил мэр Сергей Златогорский на своей странице в соцсети «ВКонтакте», в четверг, 28 мая, санитарные мероприятия проводятся на остановочных павильонах, в местах скопления людей, жилых домах.

Всего с момента введения в регионе режима повышенной готовности в связи с распространением опасного вируса специалисты шесть раз проводили дезинфекцию.

К 28 мая в Кузнецке подтвердили 76 случаев коронавирусной инфекции.

В областном центре также продолжается санобработка общественных мест: детских и спортивных площадок, остановочных павильонов, входных групп зданий, расположенных во всех микрорайонах Пензы.

Раствор, который специалисты распыляют на конструкции, безопасен для животных и человека. Дезинфекцию проводят только в ясные дни, когда не прогнозируются осадки.