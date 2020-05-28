Глава минтруда области анонсировал прямую линию в Instagram

В пятницу, 29 мая, министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области проведет прямой эфир в социальной сети Instagram.
Анонс мероприятия чиновник разместил на своей личной странице www.instagram.com/alekseikaschan. Там же пользователи могут оставить свои вопросы, которые прозвучат в эфире.
Трансляция начнется в 11:00.
Ранее на вопросы интернет-пользователей в прямом эфире на своей личной странице в Instagram Алексей Качан отвечал 15 мая. Пензенцев волновало, как получить продуктовые наборы, льготы и пособия, встать на учет в центр занятости.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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penzainform.ru писал(a):Как становятся министрами, расскажите?