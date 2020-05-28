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Общество

Глава минтруда области анонсировал прямую линию в Instagram

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В пятницу, 29 мая, министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области проведет прямой эфир в социальной сети Instagram.

Анонс мероприятия чиновник разместил на своей личной странице www.instagram.com/alekseikaschan. Там же пользователи могут оставить свои вопросы, которые прозвучат в эфире.

Трансляция начнется в 11:00.

Ранее на вопросы интернет-пользователей в прямом эфире на своей личной странице в Instagram Алексей Качан отвечал 15 мая. Пензенцев волновало, как получить продуктовые наборы, льготы и пособия, встать на учет в центр занятости.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
Как становятся министрами, расскажите?

Гость||

Тебе это не грозит, забей.

Гость||

Как министрами становятся?...

Служили 2 товарища..

Хотя, на мой взгляд,выбор правильный:умный, грамотный,ответственный, на своем месте.

Гость||

Гость писал(a):

грамотный
Это о знании русского языка?

Гость||

Гость писал(a):

умный,
Себе на уме? В каком еще месте?

Гость||

Еще больше реплик, кто умнее....

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ранее на вопросы интернет-пользователей в прямом эфире на своей личной странице в Instagram Алексей Качан отвечал 15 мая. Пензенцев волновало, как получить продуктовые наборы, льготы и пособия, встать на учет в центр занятости.
1979- Родился в 1979 году в Ярославле

1996-С 1996 по 2009 год служил в Вооруженных силах Российской Федерации

2001-Окончил Ярославское высшее военное финансовое училище имени генерала армии А. В. Хрулёва (Военный финансово-экономический университет) по специальности «Финансы и кредит»

2008-Завершил обучение в Пензенском государственном университете по специальности «Юриспруденция»

2009-Начальник центра социального обеспечения ФКУ «Военный комиссариат Пензенской области»

2019-Первый заместитель министра экономики Пензенской области

2019-Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.Его Белозерцев по знакомству из Военного комиссариата Пензенской области в прошлом году притащил ,какой из него министр труда,соц.защиты и демографии если он ни когда не работал на гражданской службе ,а всю жизнь только жил по уставу и исполнял команды и приказы вышестоящего начальства.

Гость||

Гость писал(a):

Как министрами становятся?...

Служили 2 товарища..

Хотя, на мой взгляд,выбор правильный:умный, грамотный,ответственный, на своем месте.

В чем умный ? Начальник сейчас не берёт к себе своих бывших подчинённых умнее чем он,чревато .А учитывая уровень самого начальника к которому это определение в принципе не применимо ....... Назначать на такие должности военных в принципе нельзя ,т.к. у них априори другая психология ,они привыкли выполнять распоряжения и приказы вышестоящего начальства и практически не способны к самостоятельным действиям ,это прежде всего на 100 % касается тыловиков к коим они оба и относятся.Гражданская жизнь она по укладу другая .

Гость||

"Начальник центра социального обеспечения ФКУ «Военный комиссариат Пензенской области» - военкомат кузница кадров в пензе!

Гость||

Посмотрел, и подумалось, а где же наше замечательное чудо в очках? Понял. Это его заместитель по нудным вопросам.

Гость||

"С 1996 по 2018 гг. Алексей Андреевич проходил службу в Вооруженных силах Российской Федерации." Короче "зам. начальника по усложнению простых вопросов" он же ряженый министр.

Гость||

Гость писал(a):

"С 1996 по 2018 гг. Алексей Андреевич проходил службу в Вооруженных силах Российской Федерации." Короче "зам. начальника по усложнению простых вопросов" он же ряженый министр
А вы чего хотели?Не уж то настоящего профессионала?Уровень не тот,лига не та!)))

Гость||

Гость писал(a):

В чем умный ? Начальник сейчас не берёт к себе своих бывших подчинённых умнее чем он,чревато .учитывая уровень самого начальника к которому это определение в принципе не применимо .
Четкая такая аналитика.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
В чем умный ? Начальник сейчас не берёт к себе своих бывших подчинённых умнее чем он,чревато .учитывая уровень самого начальника к которому это определение в принципе не применимо .
Четкая такая аналитика.
Это по фото без всякой аналитики видно.

Гость||

Сплошные енералы и настояШие полковники. Один денисов, другой качан, третий дружинин и т.п. Либо кузьмичевское наследство типа беспалова и кувайцева. Результат - безработица, уголовные дела, лихорадочные попытки отмазать.

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Имя: Гость
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