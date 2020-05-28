Глава минтруда области анонсировал прямую линию в Instagram

28.05.2020 | 09:21

В пятницу, 29 мая, министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области проведет прямой эфир в социальной сети Instagram.

Анонс мероприятия чиновник разместил на своей личной странице www.instagram.com/alekseikaschan. Там же пользователи могут оставить свои вопросы, которые прозвучат в эфире.

Трансляция начнется в 11:00.

Ранее на вопросы интернет-пользователей в прямом эфире на своей личной странице в Instagram Алексей Качан отвечал 15 мая. Пензенцев волновало, как получить продуктовые наборы, льготы и пособия, встать на учет в центр занятости.