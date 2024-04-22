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Криминал

Бывший возлюбленный отомстил пензячке с помощью порноснимков

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В полицию в областном центре обратилась 27-летняя жительница Пензенского района. Женщина рассказала, что с ее страницы в соцсети кто-то распространил снимки порнографического содержания, на которых была запечатлена она сама.

Рассылку получили друзья жертвы.

Полицейские начали розыск злоумышленника. Вскоре его личность была установлена. Выяснилось, что рассылку сделал 31-летний житель Московской области, бывший возлюбленный пострадавшей женщины.

«По словам подозреваемого, после расставания с заявительницей он решил возобновить отношения, но девушка отказалась. Тогда он решил ей отомстить», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Мужчина воспользовался тем, что знал пароль от личной страницы возлюбленной, и от ее имени разослал контактам интимные снимки.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - добавили в полиции.

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