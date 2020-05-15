Общество

В Пензенской области продолжат выдачу продуктовых наборов

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Выдача продовольственных наборов малообеспеченным семьям, где родители потеряли работу во время эпидемии коронавируса, будет продолжаться. Об этом заявил министр труда, социальной защиты и демографии Алексей Качан на прямой линии в пятницу, 15 мая.

По словам министра, 24 тысячи семей уже получили пайки, однако появляются новые категории граждан, которым нужна помощь, например, родители трудились неофициально или потеряли работу.

«Списки в органах соцзащиты постоянно оптимизируются и растут. В них включают не только многодетные и малообеспеченные семьи, но и других жителей области, оказавшихся в сложной ситуации», - пояснил Алексей Качан.

Он привел пример: недавно обратилась женщина, которая одна воспитала и вырастила дочь. Девушка сейчас заканчивает обучение профессии медика, но мама потеряла работу и испытывает материальные трудности. Министр пообещал помощь в данном случае.

«Обращайтесь. Мы будем продолжать работу до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется», - завершил тему министр.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото pnzreg.ru
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