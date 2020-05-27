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Общество

Строительство детской поликлиники в Спутнике идет по плану

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В Городе Спутнике продолжает расширяться инфраструктура. В конце 2020 года будет введено в строй новое здание детской поликлиники. Все работы на объекте идут по плану. Строительство ведется силами холдинга «Термодом».

На стройке ежедневно задействовано более 70 человек - это бригады каменщиков, монолитчиков, сантехников и электриков. Сейчас идут работы по устройству электропроводки, внутренних сетей водоснабжения и отопления. Полностью завершено возведение несущих конструкций подвала и первого этажа.

Контролирует ход работ лично глава администрации Пензенского района Сергей Козин.

«Подрядчик свои обязательства выполняет в срок, с хорошим качеством. Для Пензенского района этот объект очень значим, потому что на сегодняшний день прием детей ведется не совсем в удобных условиях. В итоге мы получим современную качественную поликлинику», - отметил он.

Детская поликлиника в Спутнике, рассчитанная на 500 посещений в смену, будет располагаться вдоль улицы Алой. Проект предусматривает отделения лечебной профилактики, клинической и рентген-диагностики, физиотерапии, а также дневной стационар на 15 мест.

Здание включено в федеральный проект «Жилье и городская среда». Строительство объекта позволит увеличить объемы ввода в эксплуатацию жилых квадратных метров, то есть Город Спутник продолжит развиваться и обустраиваться.

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