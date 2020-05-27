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Общество

Коронавирус предварительно подтвержден еще у 20 зареченцев

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Новая коронавирусная инфекция предварительно подтверждена еще у 20 зареченцев. Такие данные вечером во вторник, 26 мая, опубликовал глава города Олег Климанов на своей странице в соцсети.

В общей сложности COVID-19 выявили у 78 человек (+2), у 165 (+20) диагноз подтвержден предварительно. За все время пандемии выздоровели 64 жителя ЗАТО (+7), на лечении в местной медсанчасти № 59 находятся 68 пациентов.

«Умер мужчина 1941 года рождения. Сопутствующие заболевания - ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, хроническая сердечная недостаточность, гипертоническая болезнь. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония», - сообщил Олег Климанов.

Эпидситуация, сложившаяся в Заречном, вызывает опасения региональных властей. «Там есть проблемы», - констатировал губернатор Иван Белозерцев 25 мая. В тот же день в правительстве планировали провести совещание, посвященное мерам по снижению заболеваемости в закрытом городе.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Заварить ворота!

Гость||

они разве не заперты?

Гость||

А в области всё под контролем?

Гость||

Когда прекратится это безобразие со стороны лосёвой клоаки!

Гость||

По вчерашним сводкам +2 человека!!!

Гость||

Ни в какие ворота не лезет - это точно не про лосятник, вылезет зараза хоть заваривай, хоть нет!

Гость||

закрыть пензенскую клоаку надо а то пахнет.

Гость||

Гость писал(a):

закрыть пензенскую клоаку надо а то пахнет.
Глупышка, сиди у себя за заборчиком и не высовывайся.

Имя: Гость
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