Жителей Южной Поляны возмутила двойная сплошная на дороге

26.05.2020 | 18:24

Жители Южной Поляны в Пензе возмущены изменением организации дорожного движения на улице Калинина. Выезжая утром из своих кварталов, многие оказались неприятно удивлены отсутствием разрывов на разделительных полосах напротив фабрики игрушек.

«Появляется очень много неудобств, потому что выезд только направо. Развернуться можно на перекрестке, где постоянно большие заторы, а теперь они будут создаваться еще больше. Я не понимаю, с чем это все связано, зачем нужно было здесь зарисовывать», - пожаловался житель Пензы Алексей Марков.

Ежедневно на участке дороги курсируют тысячи автомобилей. Большой жилой массив, скопление магазинов и фирм, которые посещает огромное количество людей, постоянно завозят и вывозят товар. И каждый теперь утыкается в препятствие, не имея возможности совершить удобный маневр.

«Полностью закрыли, сплошная везде. Даже никого не предупредили, водители не знают. Сегодня утром водители поехали - они не поймут, где ехать, где разворот на Кижеватова. Это нужно ехать до дизельного, там разворачиваться на Кижеватова», - отметила жительница Пензы Ольга Головяшкина.

Многие автомобилисты теперь рискуют получить крупный штраф и лишиться водительского удостоверения за пересечение двух сплошных полос.

«Разрыв здесь был вчера, они его убрали, плюс убрали разрыв чуть дальше. Чтобы мне повернуть налево, я должен выехать на светофор и развернуться на светофоре. Это просто нереально, поток машин очень большой. Мы просим, чтобы все вернули!» - выразил не только свое мнение житель Пензы Александр Штырев.