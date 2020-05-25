Застройщик рассказал о самых популярных квартирах в ЖК «Новелла»

25.05.2020 | 16:18

Продажи в ЖК «Новелла» стартовали совсем недавно, но жилье уже пользуется большой популярностью. Удобный район с развитой инфраструктурой, современные технологии строительства и благоустройства - все это необходимые детали комфорта городского жителя.

Чаще всего покупатели выбирают двухкомнатные квартиры площадью 51,3 кв. м. Эта планировка оптимальна для молодой семьи. Коридор площадью 7,3 кв. м без «пустых» пространств позволит рационально разместить системы хранения, выход на балкон с кухни порадует любую домохозяйку, а в самой кухне площадью 9,1 кв. м можно собрать всю семью за одним столом или принять гостей.

Комнаты изолированные, в каждой большое окно, что делает квартиру светлой и легко проветриваемой. Комнаты эргономичны, созданы по принципу 3 х 4 - это идеальный вариант для любого дизайна помещений.

Такая квартира стоит 2 млн 256 тыс. 750 рублей. При оформлении ее по программе* «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» от Сбербанка на 30 лет первоначальный взнос составит от 451 тыс. 350 рублей, а ежемесячный платеж - от 9 363 рублей.

Узнать больше можно по телефону 28-28-20, на сайте termodom-pnz.ru.

*C 12.05.2020 по 30.06.2020 по программе «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» можно приобрести недвижимость на первичном рынке у юридического лица на стадии строительства или как готовое жилье от застройщика по ставке от 4,7% годовых на срок кредита от 12 до 360 месяцев у ООО СЗ «Термодом-новин».

Условия: проведение сделки с услугой «Электронная регистрация права собственности», оформление страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях. При отказе заемщика от страхования жизни и здоровья процентная ставка увеличивается до 5,7% годовых.

Первоначальный взнос от 20% от стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита - 300 тыс. Максимальный размер кредита до 15 000 000 - при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 8 000 000 - при покупке жилья в других регионах. Валюта - рубли РФ. При отказе заемщика от услуги «Электронная регистрация права собственности» процентная ставка увеличивается до 5% годовых.

Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых в период с 1 января 2018 г. до 1 марта 2023 г. родился второй или последующий ребенок - гражданин РФ. Необходимо представление свидетельств о рождении всех детей, а также подтверждение гражданства РФ ребенка, рожденного после 1 января 2018 года.

Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на госрегистрацию ДДУ в электронном виде.

Услуга «Электронная регистрация права собственности» оказывается Обществом с ограниченной ответственностью «Центр недвижимости от Сбербанка» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru, далее - ООО «ЦНС»), входит в группу компаний ПАО Сбербанк.

Обеспечение по кредиту - залог кредитуемого или иного жилого помещения. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика.

Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий - банком в одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

Застройщик - ООО СЗ «Термодом-новин». Проектные декларации размещены на сайте www.termodom-novin.ru.