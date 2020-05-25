Вадим Супиков проведет дистанционный прием граждан

В понедельник, 25 мая, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадим Супиков проведет прием жителей первого избирательного округа.
Мероприятие пройдет в дистанционном режиме для предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Начало в 16:00. Предварительная запись по телефону 52-14-31.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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