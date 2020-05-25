В Пензе родители с детьми получили бесплатные маски

25.05.2020 | 19:00

Молодые педагоги Пензы выступили с инициативой проведения акции, главная задача которой - напомнить родителям, бабушкам и дедушкам о том, как важно беречь несовершеннолетних от коронавирусной инфекции, гуляющей по городам и странам. На базе ресурсного добровольческого центра собрали участников мероприятия, где им выдали защитные маски и перчатки, провели инструктаж. Это только начало проекта «Волонтеры просвещения», запущенного в регионе.

«Мы иногда думаем, что если с нами это не случилось, значит, это и не произойдет. А когда это касается наших близких, мы вдруг начинаем верить, что коронавирус существует. Не надо ждать, когда это произойдет с близкими, когда это произойдет, не дай бог, с нашими детьми», - отметила специалист ресурсного добровольческого центра г. Пензы Радмила Лазько.

Вооруженные защитными средствами и знаниями о том, как снизить вероятность заболевания коронавирусом, волонтеры-педагоги отправились на улицы города для того, чтобы напомнить людям о необходимости быть бдительными. Ведь 1 сентября дети должны сесть за школьные парты, а не продолжать познание образовательных программ через девайсы.

Как подчеркнули взрослые в беседе с волонтерами, они стараются делать все для того, чтобы оградить малышей от опасного заболевания.

«Во-первых, это мытье рук после посещения каких-либо общественных мест, чтобы ребенок не брал руки в рот. Маску трудно надеть на ребенка, пока он маленький, но стараемся приучать. Знает, что такое карантин уже», - рассказала жительница г. Пензы Марина Чубко.

Акция «Волонтеры просвещения» проходила одновременно в нескольких районах областного центра.

«Молодые педагоги озадачены ситуацией, которая сейчас происходит. Мы переживаем за деток, очень их любим и относимся как к родным. Поэтому, когда видим, что родители не соблюдают режим повышенной готовности, что они ходят на площадки, в магазины, в общественные места, хотим призвать родителей проявить ответственность», - подчеркнула председатель Совета молодых педагогов Пензенской области Мария Жучкина.

Такие мероприятия планируется проводить до тех пор, пока не будет снят режим повышенной готовности.