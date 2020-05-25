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Общество

В Пензе родители с детьми получили бесплатные маски

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Молодые педагоги Пензы выступили с инициативой проведения акции, главная задача которой - напомнить родителям, бабушкам и дедушкам о том, как важно беречь несовершеннолетних от коронавирусной инфекции, гуляющей по городам и странам. На базе ресурсного добровольческого центра собрали участников мероприятия, где им выдали защитные маски и перчатки, провели инструктаж. Это только начало проекта «Волонтеры просвещения», запущенного в регионе.

«Мы иногда думаем, что если с нами это не случилось, значит, это и не произойдет. А когда это касается наших близких, мы вдруг начинаем верить, что коронавирус существует. Не надо ждать, когда это произойдет с близкими, когда это произойдет, не дай бог, с нашими детьми», - отметила специалист ресурсного добровольческого центра г. Пензы Радмила Лазько.

Вооруженные защитными средствами и знаниями о том, как снизить вероятность заболевания коронавирусом, волонтеры-педагоги отправились на улицы города для того, чтобы напомнить людям о необходимости быть бдительными. Ведь 1 сентября дети должны сесть за школьные парты, а не продолжать познание образовательных программ через девайсы.

Как подчеркнули взрослые в беседе с волонтерами, они стараются делать все для того, чтобы оградить малышей от опасного заболевания.

«Во-первых, это мытье рук после посещения каких-либо общественных мест, чтобы ребенок не брал руки в рот. Маску трудно надеть на ребенка, пока он маленький, но стараемся приучать. Знает, что такое карантин уже», - рассказала жительница г. Пензы Марина Чубко.

Акция «Волонтеры просвещения» проходила одновременно в нескольких районах областного центра.

«Молодые педагоги озадачены ситуацией, которая сейчас происходит. Мы переживаем за деток, очень их любим и относимся как к родным. Поэтому, когда видим, что родители не соблюдают режим повышенной готовности, что они ходят на площадки, в магазины, в общественные места, хотим призвать родителей проявить ответственность», - подчеркнула председатель Совета молодых педагогов Пензенской области Мария Жучкина.

Такие мероприятия планируется проводить до тех пор, пока не будет снят режим повышенной готовности.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Явная показуха и пиар! И кроме того, злостное нарушение режима самоизоляции! Никаких детей с родителями на улицах города быть не должно в это время, а, так называемые волонтёры, пошли раздавать маски именно на улицы города, почему? Большинство дисциплинированных детей сидят по домам, а родители на работе. Так маски нужно идти раздавать по предприятиям и раздавать родителям, и раздавать тихой сапой, не надрываясь от крика, какие мы, дескать, хорошие да благородные! Вот это будет реальная забота о детях, а не очередное отмывание какому-то начальнику денежек!

Гость||

Очередная показуха. Встали бы на входах в магазины и выдавали маски покупателям - как раз там они и нужны, в местах скопления людей. Не все могут себе позволить такую роскошь, как каждый день минимум по одной маске покупать. Я вот пенсионерка, маска 50 руб, на месяц надо 1500 рублей на эти маски. Ну выдайте их при входе в магазин... Так нет же, надо во все трубы дуть и барабаны стучать о своей идейности, от которой толку нет никакого. Если только перед каким-то начальством отчитаться, и, подозреваю, за вознаграждение.

Гость||

Да зачем утруждаться, всё просто, раздали к примеру 300 масок а спишут 5000 вот и вся хитрость, да еще и волонтеров привлекли им можно и не платить, пару патриотических фраз и они уже работают, очень удобно. Хотя , дело конечно нужное, по идее надо по талонам их каждому жителю выдавать минимум две на день, за счёт государства конечно

Гость||

А вот штрафанули бы праздно-шатающихся тысяч на 5000 для начала, глядишь и маски бы не нужны бали, вроде самоизоляцию никто не отменял, что делает этот народ на улице в рабочее время? Не удивлюсь что большая часть бюджетники и деньги от государства в полном объёме получают чтобы дома сидели, вот поймали таких на улице, то смело можно на отпуск за свой счёт переводить, а так бардак в пензе

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