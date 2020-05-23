В Пензе мужчина подкинул коробку со щенками к порогу приюта

23.05.2020 | 11:51

Пензенским волонтерам привезли коробку с двумя ненужными щенками прямо к порогу. Видео появилось в четверг, 21 мая, в группе фонда «Рука помощи бездомным животным» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как водитель вытаскивает из белого Ford и несет к крыльцу приюта большую картонную коробку. Девушка-волонтер кричит, что так нельзя делать. Не обращая внимания на протесты, мужчина ставит коробку и говорит: «Я вас предупреждал. Ну хотите, я башку им расшибу?!»

Девушка предупреждает, что ведет съемку. «Посмотрите на этих героев!» - возмущается она вслед готовому сесть за руль и уехать нежданному гостю. Тот возвращается и, глядя в камеру, произносит: «Герои топят в речках кутят, а хорошие, порядочные люди привозят вам!» Волонтер предлагает «хорошему человеку» оставить деньги на содержание малышей, но тот садится за руль и уезжает.

«Мужчина в состоянии алкогольного опьянения только что подкинул щенков к нашему центру. Вел себя агрессивно, несмотря на то что перед ним стояла самая хрупкая сотрудница нашего центра Лера, которая к тому же находится в положении», - говорится в посте.

Поступок незнакомца вызвал возмущение комментаторов. «Неужели так сложно простерилизовать своих животных!!!! Собака ведь так и будет рожать кутят, а такие «хозяева» их подкидывать», - написала одна из участниц обсуждения. Другие ищут оправдания: «Ладно хоть не утопил», «Это лучше, чем он их на дереве подвесил, например», «Хорошо, что в приют подкинул, а так бы погибли малыши», - считают они.

Позже в группе появились фотографии щенков.

«Друзья, вот сегодняшние щенки. Сидят они в собачьей переноске, клеток нет. Щенки кайф! Мальчишки, как медведи, таких пристроить было бы просто, не тяжелее, чем стерилизовать свою собаку... Ну день они просидят в переноске, а дальше? Давайте срочно найдем им дом! Вырастут крупными, для охраны и дружбы», - просят волонтеры.

«Заберем завтра щеночка с пятнышком на носике», - тут же появился ответ. Остальные участники восхищаются «медвежатами» и желают им скорее найти дом.