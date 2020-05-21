Общество

В Пензенской области приняли решение по работе детских садов

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В мае детские сады не начнут работать в обычном режиме. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев во время прямой линии в Instagram в четверг, 21 мая.

«Обсуждал эту тему на штабе. Было у меня желание открыть детские сады в целом, но мои коллеги-эксперты не посчитали возможным поддержать мое предложение, посчитав, что будет слишком много детей. Поэтому мы приняли решение не открывать полностью детские сады.

Количество заболевших коронавирусом детей возрастает, но не настолько, чтобы это нас беспокоило. Скажем так, беспокоит, но такой большой тревоги у нас нет», - высказался Иван Белозерцев.

О возможности пересмотра режима работы дошкольных учреждений глава региона говорил 18 мая.

«Когда все это начиналось, в дежурных группах было где-то 67 детей в первые дни, сейчас их за 1 000. Большая часть предприятий, честно говоря, работают. Поэтому мы готовы еще посмотреть. Мы еще раз проанализируем ситуацию», - отмечал глава региона.

Таким образом, как изначально сообщалось, детские сады в области продолжат работать в режиме дежурных групп с соблюдением всех необходимых санитарных норм и правил профилактики коронавируса до 30 мая.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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