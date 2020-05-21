Общество

Началась реконструкция подстанции 500 кВ «Пенза-2»

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«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») полностью обновит парк выключателей сверхвысокого класса напряжения 500 кВ крупнейшего центра питания Пензенской области - подстанции «Пенза-2».

Стоимость работ составляет более 131 млн рублей. Проект позволит повысить надежность электроснабжения потребителей Пензенской области с населением около 1,3 млн человек, а также транзита электроэнергии с энергосистемой центра.

Выключатели являются основным коммутационным оборудованием. При возникновения короткого замыкания они прерывают ток, предотвращая распространение аварии.

На подстанции «Пенза-2» будут установлены три элегазовых выключателя 500 кВ вместо выработавших ресурс воздушных аналогов. Новое оборудование обладает лучшими эксплуатационными характеристиками: у него существенно меньше число отказов, ниже затраты на техническое обслуживание и ремонт. Срок службы элегазовых выключателей составляет не менее 30 лет.

Все запланированные работы будут завершены до конца 2020 года. Ранее для усиления надежности межсистемной линии электропередачи «Пенза-2 – Тамбовская» на объекте также были установлены новейшие микропроцессорные комплексы релейной защиты и противоаварийной автоматики (РЗА) отечественного производства.

Мощность подстанции 500 кВ «Пенза-2» составляет 751 МВA. Это крупнейший электросетевой объект Пензенской области. Подстанция обеспечивает транзит электроэнергии между энергосистемами Центра и Средней Волги. От ее надежной работы зависит электроснабжение крупных промышленных потребителей региона, включая пензенский завод «Автомедтехника», где выпускают дезинфекционные установки по заказам Минобороны и Минздрава России.

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