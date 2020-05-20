В Пензенской области коронавирус унес 13-ю жизнь

20.05.2020 | 20:31

В Пензенской области скончался еще один человек, зараженный новой коронавирусной инфекцией.

13-й жертвой COVID-19 стала женщина в возрасте 50 лет. Об этом сообщила вечером в среду, 20 мая, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Сопутствующие - диабет, гипертоническая болезнь», - написала Черемушкина в личном телеграм-канале.

По сведениям сетевого издания «ПензаИнформ», умершая - врач скорой помощи Ольга Ажнакина.

Остальные умершие - это 9 мужчин 35, 42, 55, 56, 63, 66, 70, 75 и 86 лет и 3 женщины 50, 71 и 77 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания.