Общество

В Пензенской области коронавирус унес 13-ю жизнь

Печать

В Пензенской области скончался еще один человек, зараженный новой коронавирусной инфекцией.

13-й жертвой COVID-19 стала женщина в возрасте 50 лет. Об этом сообщила вечером в среду, 20 мая, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Сопутствующие - диабет, гипертоническая болезнь», - написала Черемушкина в личном телеграм-канале.

По сведениям сетевого издания «ПензаИнформ», умершая - врач скорой помощи Ольга Ажнакина.

Остальные умершие - это 9 мужчин 35, 42, 55, 56, 63, 66, 70, 75 и 86 лет и 3 женщины 50, 71 и 77 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Медработник?

Гость||

Когда начнут строить крематорий?

Гость||

Врач скорой помощи

Гость||

Земли что ли тебе мало, крематорий захотел

Гость||

При чем здесь сопутствующие заболевания?

Гость||

Жуть,очень жаль.

Гость||

Почему медика с сахарным диабетом не отстранили от работы с инфекционными больными!По сути человека на смерть отправили.

Гость||

Да у кого их нет сопутствующих заболеваний-то?!! Если только у детей... Да и то: нет здоровых, есть недообследованные!

Гость||

Так у нас слышать не хотят что ты в группе риска,если тебе 65+то все блага.А кто моложе так у них нет хронических болячек.

Гость||

Светлая память женщине-врачу, не оставившей свой пост в такое тяжелое и опасное для нее самой время. Соболезнования родным и близким.

Гость||

Кремоторий. Сказали в земле труп похоронят, через два дня вирус исчезнет

Гость||

Почему в других городах так народ не косит? Там люди здоровее?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте