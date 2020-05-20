Общество

В Пензе скончалась врач скорой помощи Ольга Ажнакина

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В среду, 20 мая, в возрасте 50 лет ушла из жизни врач скорой медицинской помощи Ольга Ажнакина.

Ольга Владимировна родилась 14 февраля 1970 в селе Кротково Сенгилеевского района Ульяновской области. В 1987 году, закончив школу, поступила в Куйбышевский медицинский институт им. Д.И. Ульянова на специальность «лечебное дело».

С 1997 года трудовая деятельность Ольги Владимировны связана со здравоохранением Пензенской области. Ольга Владимировна посвятила почти 23 года своей профессиональной жизни оказанию скорой медицинской помощи жителям региона.

«Ольга Владимировна останется в памяти коллег и пациентов профессионалом своего дела, всегда готовым прийти на помощь, а также милым и добрым человеком. Медицинская общественность региона, сообщество работников службы скорой помощи выражают глубокие соболезнования родным и близким Ольги Владимировны», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области, не уточняя причину смерти Ольги Ажнакиной.

5 мая стало известно о том, что от пневмонии из жизни ушла женщина - фельдшер скорой помощи, работавшая на станции в Пензе.

8 мая появилось сообщение о кончине водителя скорой помощи, трудившегося на станции в Неверкинском районе. Причиной смерти назвали тромбоэмболию легочной артерии на фоне пневмонии.

12 мая стало известно о том, что несколькими днями ранее скончался врач-хирург поликлиники Пензенской районной больницы Виктор Будневский.

15 мая скоропостижно умерла 58-летняя медицинская сестра филиала № 4 городской поликлиники Асия Матурина. Причина ее смерти также не называлась.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость||

Продолжайте держать в курсе

Гость||

Да, мрем как мухи, а причина смерти не уточняется...

Гость||

Ща набегут, это все короновирус, от нас все скрывают, мы все умрееееееееем

Гость||

Мир вам и покой! Когда-то мой отец (был призван осенью 43-го) защищал нашу Родину. Сейчас вы, дорогие врачи, медсестры, фельдшеры, водители скорой, нянечки и санитары, на первой линии, в окопах на передовой. К сожалению, на войне без потерь не бывает. Но вы спасаете жизнь мне-старику и ещё многим миллионам россиян. Храни вас Господь!

Гость||

За что так жестоко власть обходится с медиками? То выплачивали надбавки, высчитывая минуты, сейчас считают сколько пациентов с пневмонией и подтвержденным тестом на корону перевезла скорая!

Медики умирают от пневмонии, но с отрицательным тестом на корону, а значит нет страховых выплат семьям!

Откуда у нас сейчас столько случаев внебольничной пневмонии с отрицательным тестом на корону? Каким вирусом или бактерией она тогда вызвана?

Гость||

Им бы жить,да жить,да детей растить. Жаль. Царство им небесное! И вечная память

Гость||

Пандемия, похоже, одна, только ее искусственно разделили на "коронавирусную", за которую при летальных случаях медикам выплатят компенсации, и на "обычную", при которой ничего не полагается. Нетрудно догадаться, какой диагноз посмертно ставят в большинстве случаев.

Гость||

Гость писал(a):

Пандемия, похоже, одна, только ее искусственно
А вот и дурачок сел комментировть

Мотовилов (гость)||

Гость писал(a):

Да, мрем как мухи, а причина смерти не уточняется...
Естественная смертность части населения из-за нелепой и ненужной перегрузки и непрерывной работы в искусственно созданной руководящими указаниями заразной среде.

Гость||

Такие врачи как опера работающие "на земле", как ротные и взводные, всю жизнь с личным составом, как пожарные в составе боевых расчетов, таким уважение и поклон до земли и лучшего места ТАМ. Но возникает резонный вопрос, почему врач с советским высшим настоящим медицинским образованием, такой, "каких сейчас уже не делают" , всю жизнь на скорой мотался, а все новодельные псевдомедики по кабинетам людей гробят, неужели ей места в хорошем стационаре не было? У нас сейчас настоящий геноцид собственного народа через оптимизацию всего и вся.

Гость||

Да уж, ни один медик от короновируса не умер, за то мужчина 1956 г.р. с кучей патологией, именно от него скончался, не говоря уже от других простых людей.Просто нет слов на всё это безобразие.

Гость||

Соболезную семье покойной!

Гость||

Covid-19 вызывает обострение хронических заболеваний, сжигает легкие, вызывает заболевания кровеносных сосудов. Что тут непонятного. Все эти люди жили бы себе спокойно, если б не ковид. Ходите дальше люди, гуляйте, куле, вы ж не верите во все это.

Гость||

Гость писал(a):

Пандемия, похоже, одна, только ее искусственно

А вот и дурачок сел комментировть

А вот и умник сел свой хлебушек отрабатывать.

Гость||

Гость писал(a):

За что так жестоко власть обходится с медиками?
В "***" обратились сотрудники из поликлиники №4, где недавно медсестра Асия Матурина умерла. Говорят, она ходила по домам, мазки брала, неделю ходила с температурой, а начальство вроде как на больничный ее не отпускало. В редакции есть лист осмотра от 15 мая 12.00, согласно которому врач и завотделением обнаружили у нее пневмонию с подозрением на ковид. Ночью 16 мая она умерла. И разве это героизм? Головотяпство минздрава, которое не заботится о безопасности своих работников. Мало того, нагло отрицает связь всех наших умерших медиков с коронавирусом. И правильно в сообществе считают это подлостью и плевком в лицо. Зато губернатор праздник обещал после победы над вирусом устроить. А уберечь людей и достойно их память сохранить - это не так неинтересно.

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