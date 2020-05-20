В Пензе скончалась врач скорой помощи Ольга Ажнакина

20.05.2020 | 14:21

В среду, 20 мая, в возрасте 50 лет ушла из жизни врач скорой медицинской помощи Ольга Ажнакина.

Ольга Владимировна родилась 14 февраля 1970 в селе Кротково Сенгилеевского района Ульяновской области. В 1987 году, закончив школу, поступила в Куйбышевский медицинский институт им. Д.И. Ульянова на специальность «лечебное дело».

С 1997 года трудовая деятельность Ольги Владимировны связана со здравоохранением Пензенской области. Ольга Владимировна посвятила почти 23 года своей профессиональной жизни оказанию скорой медицинской помощи жителям региона.

«Ольга Владимировна останется в памяти коллег и пациентов профессионалом своего дела, всегда готовым прийти на помощь, а также милым и добрым человеком. Медицинская общественность региона, сообщество работников службы скорой помощи выражают глубокие соболезнования родным и близким Ольги Владимировны», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области, не уточняя причину смерти Ольги Ажнакиной.

5 мая стало известно о том, что от пневмонии из жизни ушла женщина - фельдшер скорой помощи, работавшая на станции в Пензе.

8 мая появилось сообщение о кончине водителя скорой помощи, трудившегося на станции в Неверкинском районе. Причиной смерти назвали тромбоэмболию легочной артерии на фоне пневмонии.

12 мая стало известно о том, что несколькими днями ранее скончался врач-хирург поликлиники Пензенской районной больницы Виктор Будневский.

15 мая скоропостижно умерла 58-летняя медицинская сестра филиала № 4 городской поликлиники Асия Матурина. Причина ее смерти также не называлась.