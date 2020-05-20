В Пензе врач рассказал о заражениях COVID-19 через слизистую глаз

20.05.2020 | 18:00

Прячась за масками и запасаясь перчатками и антисептиками, пензенцы забывают об одном уязвимом месте. Опасный вирус может попасть в организм через слизистую глаз.

«Китайские ученые в Ухане при исследовании у двух процентов больных находили коронавирус в слизи. На сегодняшний день заражение через глаз описано, оно возможно и может происходить воздушно-капельным путем», - пояснил главный врач областной офтальмологической больницы Рашид Галеев.

Медики используют специальные маски или щитки. Обычным горожанам Рашид Галеев рекомендует тоже защищаться.

«Это маски и обычные очки. Очки работают как обычный экран», - отметил он.

20 мая оперативный штаб сообщил о 72 новых заразившихся. С момента прихода коронавируса в Пензенскую область общее число заболевших - больше 1 300, количество выздоровевших приближается к 1 000. Однако под наблюдением врачей остаются еще несколько тысяч, в том числе и дома.

«Люди вышли из карантина на рабочие места. Чаще всего не соблюдается интервал между столами, поэтому нужно принимать решение в каждом рабочем коллективе, как можно улучшить рабочее место, чтобы не инфицировать другого человека. Это должно быть расстояние 1,5-2 метра, должно быть ношение маски там, где мы разговариваем или чихаем», - сообщила заместитель главного врача областного центра спецвидов медпомощи Марина Шумилина.

В России 20 мая впервые число выписавшихся превысило число заболевших. В Пензенском регионе настораживает постоянный прирост новых пациентов.

Накануне был рекорд - 73. На фоне соседей - Мордовии, Ульяновской, Саратовской, Тамбовской и Рязанской областей - все выглядит относительно благополучно, инфицированных COVID-19 меньше. А вот по количеству скончавшихся, в сравнении с теми же субъектами, регион вышел на первое место: с начала пандемии зарегистрировано 12 смертей.