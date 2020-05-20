Общество

В Пензе врач рассказал о заражениях COVID-19 через слизистую глаз

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Прячась за масками и запасаясь перчатками и антисептиками, пензенцы забывают об одном уязвимом месте. Опасный вирус может попасть в организм через слизистую глаз.

«Китайские ученые в Ухане при исследовании у двух процентов больных находили коронавирус в слизи. На сегодняшний день заражение через глаз описано, оно возможно и может происходить воздушно-капельным путем», - пояснил главный врач областной офтальмологической больницы Рашид Галеев.

Медики используют специальные маски или щитки. Обычным горожанам Рашид Галеев рекомендует тоже защищаться.

«Это маски и обычные очки. Очки работают как обычный экран», - отметил он.

20 мая оперативный штаб сообщил о 72 новых заразившихся. С момента прихода коронавируса в Пензенскую область общее число заболевших - больше 1 300, количество выздоровевших приближается к 1 000. Однако под наблюдением врачей остаются еще несколько тысяч, в том числе и дома.

«Люди вышли из карантина на рабочие места. Чаще всего не соблюдается интервал между столами, поэтому нужно принимать решение в каждом рабочем коллективе, как можно улучшить рабочее место, чтобы не инфицировать другого человека. Это должно быть расстояние 1,5-2 метра, должно быть ношение маски там, где мы разговариваем или чихаем», - сообщила заместитель главного врача областного центра спецвидов медпомощи Марина Шумилина.

В России 20 мая впервые число выписавшихся превысило число заболевших. В Пензенском регионе настораживает постоянный прирост новых пациентов.

Накануне был рекорд - 73. На фоне соседей - Мордовии, Ульяновской, Саратовской, Тамбовской и Рязанской областей - все выглядит относительно благополучно, инфицированных COVID-19 меньше. А вот по количеству скончавшихся, в сравнении с теми же субъектами, регион вышел на первое место: с начала пандемии зарегистрировано 12 смертей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Ну всё сейчас дебилы ещё и очки ринутся покупать

Гость||

Жди очечный режим...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Очки работают как обычный экран»,
Какая умная мысль, надо запомнить

Гость||

Гость писал(a):

Жди очечный режим...
Ага "очковый" режим

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Жди очечный режим...
Ага "очковый" режим
Для всех очкунов

Гость||

Знаем, читали, но всё равно "спасибо "

Гость||

Смотрю коменты и вижу дурик здесь.

Гость||

Америку открыли всем известно давно, что через слизистые проникает

Гость||

Ещё лучше скафандр защищает. Вы уже с дури своей медиков больше сотни потеряли, одев их в противочумные костюмы. Достали уже своими советами. Лучше бы сказали народу о препарате, который единственный для лечения данного вирусного заболевания. Или это секрет для простых людей, для избранных только предназначен?

Гость||

Паникеры сметут очки с прилавков,либо пакеты на голову натянут

Гость||

Появятся очковые кобры)))

Гость||

если хочешь быть здоров то и очки и маску и перчатки оденешь а если по жизни ветер то не чем не предупредить и не исправить

Имя: Гость
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