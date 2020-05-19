Общество

За день из больниц выписались 83 пензенца, перенесших коронавирус

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Во вторник, 19 мая, число жителей Пензенской области, излечившихся от новой коронавирусной инфекции, превысило 900. Об этом сообщила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Сегодня выписаны 83 человека. Итого выздоровевших - 944», - написала она.

Согласно последним официальным данным, в регионе зарегистрировано 1 245 случаев COVID-19. За сутки диагноз подтвердился у 73 человек. Больше всего зараженных в Пензе, Городищенском, Бессоновском и Пензенском районах, а также Заречном.

За все время пандемии умерли 12 человек, у которых был диагностирован COVID-19.

Кроме того, известно о смерти четырех медиков: фельдшера и водителя скорой помощи, врача Пензенской районной больницы и медсестры Пензенской городской поликлиники. Подчеркивается, что они скончались не от коронавируса.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Так 83 или 93?

Гость||

Не корону,а пневманию

Гость||

Те которые 5 дней назад заболели уже выписались?

Гость||

Медики запутались сами,,,,

Гость||

Гость писал(a):

Те которые 5 дней назад заболели уже выписались?
У нас тесты по 2 недели делают, а то и больше

И кто сказал, что на момент тестирования, они только заболели прям в этот день, им тест может сделали когда они уже переболели практически

Гость||

Задолбали со своим говнидом-19

Гость||

Ещё как задолбали

Ну сегодня хотя бы не 10 новостей про ковид, а то уже зайти на пензаинформ невозможно

Гость||

Требуем статистику по пневмонии

Гость||

Какой-то бред получается. Нам министр Никишин некоторое время назад говорил, что срок лечения в среднем 21 день. Учитывая, что последние дни прирост 70+, то они выписали сейчас тех, кто поступил 4 дня назад. Неувязочки с коронавирусом, что ещё раз доказывает все враньё относительно него

Гость||

Это одна и та же зараза, в одной семье разные заболевания не могут быть, заболел пневмонией, заразил ковидом. Все давно понятно. Выздоравливайте больные, мы молимся за вас

Гость||

Главное выписываются, места освобождаются для новых заболевших

Гость||

Почему бы не давать такую статистику, как тот же Проценко:находятся на лечение в больницах 2000 человек, из них с подтвержденным диагнозом КОВИД-1000 человек, выписано, как здесь 83 ,поступило 150,как вчера?

И сколько умерло от "обычной" пневмонии?

Всем здоровья!

Гость||

Достали вруны из правительства. Нехорошие нелюди!!

Имя: Гость
Комментарий:

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