В пензенском детсаде рассказали об особенностях работы во время COVID

19.05.2020 | 18:24

Каждому по градуснику. В детском саду № 109 температуру малышам измеряют сразу же, как только они переступают порог дошкольного учреждения. Делает это воспитатель или медсестра. Все показатели заносятся в журнал.

«Если у ребенка обнаружилась температура, я звоню родителям и сообщаю. У нас есть специальный отдельный кабинет - изолятор, и я ребенка изолирую до прихода его родителей. Потом сообщаю участковым педиатрам, что у ребенка повысилась температура, и даю направление. Родители идут с этим направлением к своему участковому педиатру», - рассказала медицинская сестра детской поликлиники № 8 г. Пензы Гузель Дашкина.

Емкость с дезинфицирующем средством на входе, дверные ручки обмотаны тканью, пропитанной антисептиком, регулярная уборка, все сотрудники носят защитные маски.

В дошкольном учреждении в режиме повышенной готовности трудятся с конца марта. Пока открыта одна дежурная группа. Однако все больше пензенцев возвращаются к работе, и к такому развитию событий в садике готовы.

«Количество детей в последнее время растет. Начиналось с двух, а в настоящий момент до 11 человек у нас. Если количество детей будет увеличиваться, то мы будем открывать вторую дежурную группу и делить их по возрастам, то есть дети раннего и младшего возраста - и дети старшего и дошкольного возраста», - сообщила заведующая детским садом № 109 г. Пензы Ольга Крайнова.

В детсадах областного центра открыто больше ста дежурных групп. Их посещают тысяча с лишним малышей. На сайте Управления образования Пензы говорится о том, кто из горожан вправе оставить своих ребят под присмотром воспитателей.

«При наличии острой необходимости осуществления родителями трудовой деятельности и отсутствии возможности соблюдения режима самоизоляции необходимость выхода на работу подтверждается справкой работодателя.

Прием и допуск детей в дежурные группы осуществляется при наличии справки о состоянии здоровья», - пояснили в Управлении образования Пензы.

Каждое утро температуру измеряют не только воспитанникам детских садов. Сотрудники дошкольных учреждений тоже ставят градусники под мышку.