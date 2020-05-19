В Пензенской области до сих пор не назвали дату открытия лагерей

19.05.2020 | 09:06

В Пензенской области активно готовятся к летней оздоровительной кампании. По словам зампреда правительства Олега Ягова, все работы должны завершить к 1 июня.

Когда именно дети смогут отправиться на отдых, пока неясно. Даты первых смен определят с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Все зависит от эпидемиологической обстановки по новой коронавирусной инфекции. Как минимум до 31 мая в области действует режим повышенной готовности.

Всего в 2020 году в регионе откроется 317 организаций для отдыха детей: 14 загородных лагерей, 19 лагерей труда и отдыха, 2 санаторно-оздоровительных лагеря, а также 282 пришкольных.

Как сообщили в региональном министерстве образования, в настоящее время в загородных оздоровительных лагерях ведется уборка, ревизия инженерно-коммуникационных систем и ремонтные работы. Заключаются договоры на поставку продуктов питания.

Перед началом кампании учреждения должны будут получить положительные заключения Роспотребнадзора и Госпожнадзора, а также заключения по антитеррористической защищенности.