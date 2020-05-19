В Пензенской области 861 выздоровевший пациент с COVID-19

19.05.2020 | 18:12

В Пензенской области коронавирус унес жизнь еще одного человека. На 19 мая от смертельно опасной инфекции в регионе скончались 12 пациентов. Новой жертвой стал мужчина 1953 года рождения. У него были различные хронические сопутствующие недуги и без того ослабившие его здоровье.

По данным оперативного штаба, за последние сутки подтвердилось 73 диагноза. Таким образом, за весь период пандемии коронавируса общее количество заразившихся COVID-19 составило 1 245 человек.

Тревогу вызывает то, что отмечается неуклонный рост случаев инфицирования. Их число не снижается, несмотря на продление режима повышенной готовности.

Одной из причин специалисты называют беспечное отношение граждан к существующей угрозе, пренебрежение элементарными правилами гигиены и игнорирование индивидуальных средств защиты.

«Опасность коронавируса в том, что он очень контагиозный, очень легко распространяется в окружающей среде от человека к человеку. И очень часто он не вызывает никаких симптомов, а по компьютерной томографии, которую мы делаем нашим пациентам, выявляется двусторонняя полисегментарная пневмония», - пояснила врач-инфекционист ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр СВМП» Валерия Барашкина.

Из хороших новостей можно отметить тот факт, что за период пандемии выздоровевших пациентов с COVID-19 в Пензенской области 861 человек.