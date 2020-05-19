Общество

Пензенские патологоанатомы и дезинфекторы получат доплаты

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В правительстве Пензенской области составлен перечень медицинских и иных работников, контактирующих с зараженными коронавирусом пациентами или биоматериалами, но не подпадающих под постановления Правительства РФ о стимулирующих выплатах.

Этим категориям работников будут доплачивать деньги за особые условия труда и дополнительную нагрузку из регионального бюджета.

Такие региональные выплаты предусмотрены:

- судебно-медицинским экспертам и патологоанатомам, среднему медицинскому персоналу, санитарам областного бюро судебно-медицинской экспертизы;

- врачам (а также биологам) и среднему медицинскому персоналу вспомогательных (параклинических) подразделений учреждений (лаборатории, рентген, МРТ, УЗИ, функциональная диагностика, стерилизационные и др.);

- медицинским дезинфекторам;

- буфетчицам, уборщикам служебных помещений, кастеляншам;

- водителям автомобилей, которые перевозят больных и медперсонал, контактировавший с больными коронавирусной инфекцией.

Размеры выплат врачам и специалистам с высшим немедицинским образованием (биологам) составят 23 800 руб. в месяц, среднему медперсоналу - 11 900 руб., младшему и вспомогательному персоналу - 6 000 руб. в месяц.

«На данные цели в бюджете на первоначальном этапе предусмотрено 27,6 млн руб. Проект соответствующего постановления проходит процедуру согласования», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Размеры выплат врачам и специалистам с высшим немедицинским образованием (биологам) составят 23 800 руб. в месяц, среднему медперсоналу - 11 900 руб., младшему и вспомогательному персоналу - 6 000 руб. в месяц.
Уже получили. Спасибо.

Гость||

А медикам поликлиник что положено,детская поликлиника работает.Не дня дома на самоизоляции не сидели.Около двери стоим температуру всем мерием.

Имя: Гость
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