Пензенские патологоанатомы и дезинфекторы получат доплаты

В правительстве Пензенской области составлен перечень медицинских и иных работников, контактирующих с зараженными коронавирусом пациентами или биоматериалами, но не подпадающих под постановления Правительства РФ о стимулирующих выплатах.
Этим категориям работников будут доплачивать деньги за особые условия труда и дополнительную нагрузку из регионального бюджета.
Такие региональные выплаты предусмотрены:
- судебно-медицинским экспертам и патологоанатомам, среднему медицинскому персоналу, санитарам областного бюро судебно-медицинской экспертизы;
- врачам (а также биологам) и среднему медицинскому персоналу вспомогательных (параклинических) подразделений учреждений (лаборатории, рентген, МРТ, УЗИ, функциональная диагностика, стерилизационные и др.);
- медицинским дезинфекторам;
- буфетчицам, уборщикам служебных помещений, кастеляншам;
- водителям автомобилей, которые перевозят больных и медперсонал, контактировавший с больными коронавирусной инфекцией.
Размеры выплат врачам и специалистам с высшим немедицинским образованием (биологам) составят 23 800 руб. в месяц, среднему медперсоналу - 11 900 руб., младшему и вспомогательному персоналу - 6 000 руб. в месяц.
«На данные цели в бюджете на первоначальном этапе предусмотрено 27,6 млн руб. Проект соответствующего постановления проходит процедуру согласования», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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penzainform.ru писал(a):Уже получили. Спасибо.