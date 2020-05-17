Сетевое издание|18+|Воскресенье|17 мая 2020|11:23
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Общество

В Заречном коронавирус подозревают почти у ста жителей

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По данным на субботу, 16 мая, в Заречном диагноз «коронавирусная инфекция» подтвержден у 30 горожан.

Об этом на своих страницах в соцсетях Instagram и «ВКонтакте» сообщил глава муниципального образования Олег Климанов.

По его словам, первичный тест на коронавирус дал положительный результат у 91 зареченца. На лечении в МСЧ-59 находятся 62 человека. Помощь оказывается не только заразившимся новой инфекцией, но и больным пневмонией.

К 16 мая выздоровело 35 горожан, из них 23 – с подтвержденным коронавирусом. Один человек, мужчина 70 лет, скончался.

Под медицинским наблюдением находятся 185 человек. Это люди, имевшие контакт с заразившимися COVID-19.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото 2 vk.com/id389874104
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Гость||

Заварить ворота!

Гость||

Короновирус и пневмания одно и тоже. Хватит мухлевать со статистикой!!!!!!

Гость||

А тебе жопу заварить, что бы не срал

Гость||

Сделать из лосятника обсерватор

Имя: Гость
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