В Заречном коронавирус подозревают почти у ста жителей

17.05.2020 | 10:29

По данным на субботу, 16 мая, в Заречном диагноз «коронавирусная инфекция» подтвержден у 30 горожан.

Об этом на своих страницах в соцсетях Instagram и «ВКонтакте» сообщил глава муниципального образования Олег Климанов.

По его словам, первичный тест на коронавирус дал положительный результат у 91 зареченца. На лечении в МСЧ-59 находятся 62 человека. Помощь оказывается не только заразившимся новой инфекцией, но и больным пневмонией.

К 16 мая выздоровело 35 горожан, из них 23 – с подтвержденным коронавирусом. Один человек, мужчина 70 лет, скончался.

Под медицинским наблюдением находятся 185 человек. Это люди, имевшие контакт с заразившимися COVID-19.