Общество

В Пензе стартуют продажи первой очереди ЖК «Новелла»

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В Пензе холдинг «Термодом» реализует новый масштабный проект - ЖК «Новелла». В жилом комплексе три очереди строительства, в каждой - два многоэтажных дома с собственным благоустроенным двором и вместительной парковкой.

Уже скоро начнутся продажи в домах первой очереди ЖК. Это два 18-этажных строения на улице 9 Января.

ЖК «Новелла» открывает новую страницу в жизни старого района с богатой историей. Проект застройщика нацелен на создание нового облика Заводского района, который известен всем в городе. Именно здесь объединяется все, что пензенцам так дорого, с технологиями и современными трендами в архитектуре.

В подъездах оборудуют входные группы из стекла на уровне земли, а в просторных холлах предусмотрены колясочные и общий санузел. Во дворе установят современные игровые комплексы с безопасным покрытием.

ЖК «Новелла» с точки зрения планировок - это сочетание традиций и инноваций. Можно подобрать классическую квартиру или с большой кухней-гостиной. Есть квартиры с двумя окнами в комнате, а есть - с большими балконами.

К тому же жилой комплекс строится в районе с развитой инфраструктурой. В непосредственной близости можно совершать прогулки на свежем воздухе, есть парки, скверы, роллердром, широк выбор магазинов шаговой доступности.

Больше информации о проекте можно получить по телефону 28-28-20 и на сайте termodom-pnz.ru, где можно оставить заявку на квартиру. После старта продаж менеджеры свяжутся с покупателями и предложат интересные варианты.

Застройщик ЖК - ООО СЗ «Термодом-новин». Проектные декларации можно посмотреть на сайте termodom-novin.ru.

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