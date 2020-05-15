Пензенцы отметили День семьи в узком кругу

15.05.2020 | 19:24

С Днем семьи, который отмечается 15 мая, поздравлять можно практически каждого, ведь родные и близкие есть у любого человека.

Пензенцы Екатерина и Дмитрий Владимировы - многодетные родители: у них трое ребят.

«Мы всегда хотели много детей. Но когда было нормальное, стабильное положение в стране, мы мечтали. А третий у нас родился, когда совсем не так уже было все хорошо, но мы все равно решились. И у нас появился Вадик», - отметила Екатерина Владимирова.

Балаганские когда-то тоже были стандартной ячейкой общества, но в Пензе таких семей, какой живут сейчас, - единицы. Отец, ставший по воле судьбы одиночкой, сам воспитывает двоих детей. У Олега не все благополучно со здоровьем, но для дочки и сына старается как может.

«Папа добрый, хороший и заботливый», - рассказала девочка.

В последнее время в Пензенской области становиться мамами начали реже. Стандарт - один-два ребенка в семье. С другой стороны, есть и тенденция к увеличению количества рождения третьего, четвертого, пятого малыша.

В семье Шматковых детей - пятеро. Не все понимают такой выбор.

«Считается, что чаще всего многодетная семья выглядит неухоженной: дети, муж, жена - все какие-то растрепанные, грязные. И общество не хочет рожать. Молодые люди - я со многими общаюсь - удивляются: «А по тебе и не скажешь», - поделилась Вера Шматкова.

В прошлые годы журналисты 11 канала неоднократно рассказывали о ячейках общества, где не семеро по лавкам, а побольше. Кто-то на такой шаг шел осознанно, у других «так получилось». Например, в 2001 году у жительницы Пензы Любови Нефедовой на свет появился 10-й ребенок.

«Теперь восемь мальчиков и две девочки. Хватит, наверное», - раздумывала многодетная мать.

Обычно 15 мая ежегодно в Пензе организуют разные акции, концерты, фестивали, где чествуют мам, пап и детей. В 2020-м праздник проходит не так, как всегда. Отмечать его приходится в узком семейном кругу.