В Заречном выздоровело больше половины заразившихся коронавирусом

14.05.2020 | 11:42

В Заречном увеличилось количество горожан, которые перенесли коронавирусную инфекцию и были выписаны домой.

Данные на среду, 13 мая, на своей странице в соцсети Instagram разместил глава закрытого города Олег Климанов.

В Заречном зафиксировали 23 случая заболевания. 17 человек излечились, один, 70-летний пенсионер, скончался.

У 53 горожан подозревается наличие коронавируса по результатам первичного теста. Из них 7 в итоге признаны здоровыми.

«В МСЧ-59 на лечении находится 55 человек», - написал Олег Климанов, не уточнив диагноз пациентов.

К 14 мая число заражений новой инфекций в Пензенской области достигло 924. За сутки диагноз подтвердился у 45 человек. Количество выздоровевших – 548, умерших – 10.