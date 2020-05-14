В ПФР объяснили, из-за чего могут отказать в выплате на ребенка

14.05.2020 | 17:24

В единоразовой выплате на ребенка от 3 до 16 лет в размере 10 000 рублей может быть отказано по одной из четырех причин. Об этом сообщила пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ по Пензенской области в четверг, 14 мая.

Основанием для полного или частичного отказа может стать:

- отсутствие права на выплату в связи с несоответствием возраста ребенка;

- лишение или ограничение родительских прав в отношении ребенка;

- смерть ребенка, на которого подается заявление о ежемесячной выплате;

- недостоверные сведения в заявлении.

Напомним, что выплата предназначена для детей, родившихся в период с 11.05.2004 по 30.06.2017, которые вместе с родителями являются гражданами России.

Если в семье несколько таких детей, деньги начислят на каждого, данные о них указываются в одном заявлении.

Оформить выплату можно на Едином портале госуслуг, заявление подает только один из родителей или опекун.

«Для заполнения всех полей нужен документ, удостоверяющий личность заявителя, его СНИЛС, свидетельство о рождении и СНИЛС ребенка, данные банковского счета (их можно посмотреть в интернет-банке: нужен 20-значный номер вашего личного счета, БИК и номер корреспондентского счета). Номер карты, который нанесен на ее поверхность, не совпадает с номером счета и не подходит для перечисления выплаты», - предупредили в ПФР.

Прикладывать какие-либо документы не нужно, все данные проверятся автоматически.

«Выплата не может осуществляться на счет другого лица - только заявителю. Получение выплаты в отделениях Почты России не предусмотрено. Единовременная выплата поступит на банковский счет, указанный в заявлении. Перечисление выплат начнется с 1 июня 2020 года», - добавили в ПФР.