В ПФР объяснили, из-за чего могут отказать в выплате на ребенка

В единоразовой выплате на ребенка от 3 до 16 лет в размере 10 000 рублей может быть отказано по одной из четырех причин. Об этом сообщила пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ по Пензенской области в четверг, 14 мая.
Основанием для полного или частичного отказа может стать:
- отсутствие права на выплату в связи с несоответствием возраста ребенка;
- лишение или ограничение родительских прав в отношении ребенка;
- смерть ребенка, на которого подается заявление о ежемесячной выплате;
- недостоверные сведения в заявлении.
Напомним, что выплата предназначена для детей, родившихся в период с 11.05.2004 по 30.06.2017, которые вместе с родителями являются гражданами России.
Если в семье несколько таких детей, деньги начислят на каждого, данные о них указываются в одном заявлении.
Оформить выплату можно на Едином портале госуслуг, заявление подает только один из родителей или опекун.
«Для заполнения всех полей нужен документ, удостоверяющий личность заявителя, его СНИЛС, свидетельство о рождении и СНИЛС ребенка, данные банковского счета (их можно посмотреть в интернет-банке: нужен 20-значный номер вашего личного счета, БИК и номер корреспондентского счета). Номер карты, который нанесен на ее поверхность, не совпадает с номером счета и не подходит для перечисления выплаты», - предупредили в ПФР.
Прикладывать какие-либо документы не нужно, все данные проверятся автоматически.
«Выплата не может осуществляться на счет другого лица - только заявителю. Получение выплаты в отделениях Почты России не предусмотрено. Единовременная выплата поступит на банковский счет, указанный в заявлении. Перечисление выплат начнется с 1 июня 2020 года», - добавили в ПФР.
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Наблюдал в МФЦ как один дедок сетовал служащей. что не может заполнить бланк для снятия налога на машино-место. Та посоветовала деду нанять юриста.... Откройте в поиске евнен рубаев там можно читать романы без регистрации итп. Очень интересные жизненные ситуации описаны. Особенно трудно оформить налоговые вычеты.