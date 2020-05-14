Министр труда и соцзащиты проведет прямую линию в Instagram

Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан готовится ответить на вопросы интернет-пользователей.
Прямая линия состоится на официальной странице чиновника в Instagram в пятницу, 15 мая. Начало в 11:00.
Жители Пензенской области смогут задать чиновнику вопросы, касающиеся социальной поддержки во время пандемии коронавируса. В последнее время граждан волнует обеспечение пособиями семей с детьми и безработных, предоставление продуктовых наборов малообеспеченным.
25 апреля прямую линию, которую анонсировали как посвященную социальной поддержке, провел губернатор Иван Белозерцев. Однако пензенцев волновал широкий спектр вопросов: от начала дачного сезона до обучения школьников. Одна из живущих в регионе матерей-одиночек пожаловалась, что ей отказали в продуктовом наборе. Губернатора ситуация возмутила.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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На американской платформе прямую линию!!!!
Потом не говорите, от куда телефоны знают....