Министр труда и соцзащиты проведет прямую линию в Instagram

14.05.2020 | 09:38

Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан готовится ответить на вопросы интернет-пользователей.

Прямая линия состоится на официальной странице чиновника в Instagram в пятницу, 15 мая. Начало в 11:00.

Жители Пензенской области смогут задать чиновнику вопросы, касающиеся социальной поддержки во время пандемии коронавируса. В последнее время граждан волнует обеспечение пособиями семей с детьми и безработных, предоставление продуктовых наборов малообеспеченным.

25 апреля прямую линию, которую анонсировали как посвященную социальной поддержке, провел губернатор Иван Белозерцев. Однако пензенцев волновал широкий спектр вопросов: от начала дачного сезона до обучения школьников. Одна из живущих в регионе матерей-одиночек пожаловалась, что ей отказали в продуктовом наборе. Губернатора ситуация возмутила.