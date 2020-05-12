Подать заявление на разовую выплату можно до 1 октября 2020 года

12.05.2020 | 18:36

«Еще одна мера поддержки семей с детьми - с 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 000 рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления шестнадцатилетнего возраста», - сообщил Президент РФ Владимир Путин.

После этих слов рухнул портал госуслуг, не выдержав наплыва посетителей. Люди ринулись подавать заявления на пособие, которое во время своего обращения к гражданам Владимир Путин пообещал всем российским семьям с детьми.

Утром во вторник ни с компьютеров, ни с мобильных устройств воспользоваться сервисом не получалось.

«Такое право на подачу заявлений у нас существует до 1 октября 2020 года, поэтому, если сегодня сайт не работает, то им можно воспользоваться чуть позже. Он обязательно заработает, его приведут в нормальный вид. Сложностей в получении данного пособия тоже не будет», - пояснил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

Однако многие родители не стали откладывать в долгий ящик то, что можно забрать после 1 июня. Кроме того, через портал госуслуг семьи с детьми пытаются получить и другие денежные выплаты, о которых в понедельник говорил Президент РФ.

«Введенные меры поддержки для семей с детьми позволят семьям с детьми до трех лет начиная с 1 апреля 2020 года получать 15 000 рублей, а от 3 до 16 лет получить единовременную выплату - 10 000 рублей. То есть все дети до 15 лет включительно получат выплаты», - отметил Алексей Качан.

Точное количество несовершеннолетних пензенцев, которым положены денежные пособия, пока неизвестно. В ближайшее время соберется специальная комиссия. Ей и предстоит посчитать, сколько юных жителей Сурского края имеют право на эти выплаты.