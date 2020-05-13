Вышедших на работу пензенцев просят не толпиться на проходных

13.05.2020 | 17:41

В среду, 13 мая, на совещании в региональном правительстве обсудили деятельность открывшихся после нерабочих дней промышленных предприятий.

Руководство заводов призвали в первую очередь жестко контролировать ситуацию на проходных, чтобы люди там не скапливались. Кроме того, необходимо соблюдать масочный режим, использовать антисептики для обработки рук, дезинфицировать рабочие места.

Промышленников попросили не скрывать случаи заболевания на своих предприятиях, при возникновении симптомов ОРВИ сотрудники должны сразу обращаться за медицинской помощью.

«Губернатор Иван Белозерцев подчеркнул серьезность сохраняющейся угрозы, уточнив, что на данном этапе ежедневное число заразившихся легочными инфекциями остается стабильным», - уточнили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Промышленникам пообещали помощь в преодолении трудностей в период пандемии. Речь идет о восстановлении производственных цепочек, взаимодействии с банками и получении мер господдержки.