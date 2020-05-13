Общество

Вышедших на работу пензенцев просят не толпиться на проходных

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В среду, 13 мая, на совещании в региональном правительстве обсудили деятельность открывшихся после нерабочих дней промышленных предприятий.

Руководство заводов призвали в первую очередь жестко контролировать ситуацию на проходных, чтобы люди там не скапливались. Кроме того, необходимо соблюдать масочный режим, использовать антисептики для обработки рук, дезинфицировать рабочие места.

Промышленников попросили не скрывать случаи заболевания на своих предприятиях, при возникновении симптомов ОРВИ сотрудники должны сразу обращаться за медицинской помощью.

«Губернатор Иван Белозерцев подчеркнул серьезность сохраняющейся угрозы, уточнив, что на данном этапе ежедневное число заразившихся легочными инфекциями остается стабильным», - уточнили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Промышленникам пообещали помощь в преодолении трудностей в период пандемии. Речь идет о восстановлении производственных цепочек, взаимодействии с банками и получении мер господдержки.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Хозяева,акционеры и руководители предприятий не хотят на это все тратиться,рабочий люд и так нормально работает,проверять все равно не кому а из за потери работы все будут молчать.Есть еще предприятия которым закона нет ОАО СТАРТ госкорпорация с миллиардами зажало денег на средства защиты от вируса.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

подчеркнул серьезность сохраняющейся угрозы
а сколько больных коронавирусом выявлено на промышленных предприятиях ?

Гость||

а в пензе где то есть проходные??? раньше проходные были на заводах...а в пензе есть заводы? судя по судьбе ЗиФа - нету заводов в пензе...значит нету и проходных!

Гость||

Есть проходные на эвт

Имя: Гость
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