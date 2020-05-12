В Пензе главврач поблагодарил неравнодушных за помощь медикам

12.05.2020 | 19:36

Видеоролик о тех, кто работает в красной зоне, сняли коллеги врачей, медсестер, санитаров областной больницы имени Бурденко. Учреждение в кратчайшие сроки было перепрофилировано под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией. Более трехсот сотрудников ежедневно облачаются в защитные спецкостюмы и заступают на дежурство.

Белый силуэт в окне одной из палат показался всего на несколько секунд. Но и этого было достаточно, чтобы различить довольно хрупкую женскую фигуру.

«Конечно, они очень уставшие, у них синяки под глазами, у них на лицах следы от масок, им хочется пить. Мы стараемся им сразу все подать и принести, как-то облегчить их состояние», - пояснила руководитель службы по доставке и питанию сотрудников областной больницы им. Бурденко Светлана Зотова.

До пандемии она работала медсестрой в поликлинике областной больницы имени Бурденко, а теперь руководит службой по организации питания сотрудников. Чем не администратор кафе или ресторана, шутит женщина. Рассказывает, что готовит для персонала команда поваров-волонтеров.

«Очень вкусный борщ, гуляш из свинины, сэндвичи хвалят. Вкусный витаминный морс из черной смородины сотрудникам нравится», - отметила Светлана Зотова.

«Огромное количество небезразличных людей, которые перечислили очень большие суммы для того, чтобы и организовать это питание, и приобрести дополнительное количество средств индивидуальной защиты. Огромное количество волонтеров, людей, которые пришли к нам на помощь, которые участвуют и в приготовлении пищи, и в доставке специалистов на работу и с работы.

Уважаемые жители Пензенской области, я выражаю вам огромную благодарность от всех медицинских работников. Ваша поддержка и ваша помощь в данной ситуации нам необходима», - сообщил главный врач областной больницы им. Бурденко Вячеслав Космачев.