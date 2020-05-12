Общество

Пензенцы подают по 500 заявлений в сутки о признании их безработными

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Нагрузка на центры занятости населения в Пензенской области сильно возросла. Об этом во вторник, 12 мая, заявил министр труда, социальной защиты и демографии региона Алексей Качан, когда докладывал об одной из дополнительных мер поддержки семей с детьми в период пандемии.

Речь идет о выплатах в размере 3 000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка, родители которого временно потеряли работу после 1 марта 2020 года.

«Такие выплаты осуществляются в течение трех месяцев. Уже назначены доплаты на 861 ребенка. Сумма выплаченных средств составила более 8 млн рублей. Эта работа проводится через центры занятости населения региона», - рассказал Алексей Качан.

По его словам, все, кого признали безработными, уже получили выплату. Но заявления продолжают поступать, причем в больших количествах.

«Я хотел бы отметить, что нагрузка увеличилась в несколько раз: по 500 заявлений в сутки поступает о признании безработными. В этой связи принято решение работать сверхурочно, в том числе в выходные и праздничные дни», - пояснил министр.

С информацией о других уже реализуемых и новых выплатах можно ознакомиться здесь.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Оборзели буртасы в край уже!

Гость||

Это ещё я, муж и мои родные не подавали, ждите скоро придем.

Гость||

Намного больше чем от covid19 болеют и мрут! Вот что сделали, кошмаримся дальше!

Гость||

А на пособие Вы купите маски и перчатки?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|12.05.2020 15:13|

А на пособие Вы купите маски и перчатки?

на 1500 р. так и получится.

Гость||

Гость писал(a):

А на пособие Вы купите маски и перчатки?
Наши чиновники в своих креслах-полные профаны,они не прописали в постановлении ни типы масок ,ни перчаток ,так что обязательно найдутся хейтеры ,которые этим воспользуются и будут ходить в каких нибудь маскарадных масках и троллить власти под камеру.

Имя: Гость
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