Пензенцы подают по 500 заявлений в сутки о признании их безработными

12.05.2020 | 14:17

Нагрузка на центры занятости населения в Пензенской области сильно возросла. Об этом во вторник, 12 мая, заявил министр труда, социальной защиты и демографии региона Алексей Качан, когда докладывал об одной из дополнительных мер поддержки семей с детьми в период пандемии.

Речь идет о выплатах в размере 3 000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка, родители которого временно потеряли работу после 1 марта 2020 года.

«Такие выплаты осуществляются в течение трех месяцев. Уже назначены доплаты на 861 ребенка. Сумма выплаченных средств составила более 8 млн рублей. Эта работа проводится через центры занятости населения региона», - рассказал Алексей Качан.

По его словам, все, кого признали безработными, уже получили выплату. Но заявления продолжают поступать, причем в больших количествах.

«Я хотел бы отметить, что нагрузка увеличилась в несколько раз: по 500 заявлений в сутки поступает о признании безработными. В этой связи принято решение работать сверхурочно, в том числе в выходные и праздничные дни», - пояснил министр.

С информацией о других уже реализуемых и новых выплатах можно ознакомиться здесь.