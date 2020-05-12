Минтруд отчитался о готовности к новым выплатам на пензенских детей

12.05.2020 | 14:03

Во вторник, 12 мая, министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан рассказал о том, какие меры поддержки семей с детьми уже действуют и насколько регион готов к новым выплатам, накануне озвученным Владимиром Путиным.

«В настоящее время уже предусмотрены выплаты семьям, имеющим право на материнский капитал, в размере 5 000 рублей в месяц на каждого ребенка в возрасте до трех лет. В Пензенской области в апреле семьи уже начали получать данную выплату. На 14 698 детей объем выплаченных средств составил 73,5 млн рублей», - сообщил министр.

Кроме того, минтруд на 90% готов к исполнению поручения президента о введении с 1 июня выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно. В конце мая начнется прием заявлений от граждан через единый портал госуслуг.

«Объем выплаты семьям в июне с учетом доплаты с 1 января 2020 года, то есть за 6 месяцев, составит 29 451 рубль. А далее ежемесячно по 4 908 рублей 50 копеек на каждого ребенка», - уточнил Алексей Качан.

В обращении президента были озвучены и такая дополнительная мера поддержки семей с детьми, как повышение минимального размера пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет в два раза - с 3 375 рублей до 6 751.

«У нас в регионе 3 500 таких граждан. Эту выплату начнут производить с 1 июня», - пояснил министр.

«Еще одна дополнительная мера - 5 000 рублей в течение трех месяцев на первых детей до трех лет, которые родились в период с 1 апреля 2017 до 1 января 2020 года. Эта категория действительно была упущена. Выплата будет осуществляться также с 1 июня с доплатой за апрель и за май», - добавил Алексей Качан.

Помимо этого, ранее уже сообщалось о выплате в размере 10 000 рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет. Выплата будет производиться без критериев, всем жителям, которые проживают на территории Пензенской области, заверил министр.