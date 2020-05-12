Общество

Губернатор рассказал, как область будет выходить из режима повышенной готовности

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Губернатор Иван Белозерцев рассказал, как Пензенская область будет выходить из режима повышенной готовности, объявленного в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Обращение главы региона опубликовано на его официальных страницах в соцсетях.

«Дорогие земляки, необходимо четко понять и принять - выход не будет одномоментным. Он будет плавным, с обязательным учетом складывающейся ситуации по распространению коронавирусной инфекции.

С марта месяца у нас подтверждено уже более 800 случаев COVID-19. Необходимо отметить, что уже несколько дней идет массовая выписка выздоровевших - по 30-50 человек в день. Однако в день регистрируется и по 30-40 новых случаев коронавируса, а в больницах на лечении также около двух тысяч пациентов с внебольничными пневмониями, которые не менее опасны, чем коронавирус. К сожалению, умирают люди.

Поэтому самоизоляция, масочный режим и социальное дистанцирование, особенно для лиц старше 65 и имеющих опасные хронические заболевания, по-прежнему будут обязательными. Новые санитарные правила на ближайшие месяцы станут нормой и образом жизни. От этого зависит здоровье каждого из вас и ваших родных, близких и знакомых, пренебрегать правилами не просто неразумно. Опасно.

Но даже в таких непростых условиях необходимо восстанавливать экономическую активность. Постепенно, без резких скачков, чтобы не вызвать всплеск заболеваемости. Поэтому на первом этапе мы возобновляем работу организаций, относящихся к обрабатывающим производствам. Если мы будем видеть стабильные улучшения ситуации, то будем рассматривать переход ко второму этапу и открытию новых сфер деятельности.

Повторю, что работа во всех сферах должна осуществляться со строжайшим соблюдением санитарных норм. В случае выявления нарушений деятельность компании будет остановлена.

Хочу особо подчеркнуть, что, исходя из интересов подавляющего числа жителей нашего края, заботясь о безопасности наших детей, их родителей и стариков, мы будем вынуждены ужесточить меры воздействия к тем, кто игнорирует повышенные меры предосторожности, кто демонстрирует беспечное отношение и себе и к здоровью своих близких и окружающих!» - заявил губернатор.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — видео vk.com/id572326065
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Гость||

А по датам конкретику можно? :)))

Так весь мир выходит, это уже читали.

Гость||

Ммм ясно, ничего нового, ничего понятного

Гость||

что про 17 мая? в конце концов уже, как кота за хвост тянеш, по слову из него вытягиваешь

Гость||

Судя по количеству людей и детей во дворах, на улицах, в магазинах. Пензенцы давно забили на все эти меры и перестали слушать что им говорят, если только это не касается денег.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

исходя из интересов подавляющего числа жителей нашего края, заботясь о безопасности наших детей, их родителей
Тогда почему эти сами дети и родители гуляют толпами по улице?

Может эти интересы им не интересны?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

исходя из интересов подавляющего числа жителей нашего края, заботясь о безопасности наших детей, их родителей
Тогда почему эти сами дети и родители гуляют толпами по улице?

Может эти интересы им не интересны?

Гость||

Штрафуйте уже тех, кто ходит без маски в магазинах и общественном транспорте!

Гость||

Гость писал(a):

Штрафуйте уже тех, кто ходит без маски в магазинах и общественном транспорте!
Оштрафуют тебя - за раздувание паники.

Гость||

Многие думают, что маска их спасет от этого...

Гость||

Ничего конкретного губернатор не сказал...дату выхода из самоизоляции не назвал, вот поэтому во всех дворах играют кучами дети ,много родителей на лавочках все общаются, делают мини субботники во дворах жители города сажают цветы перкд домом, красят вазоны, ездиют на дачи дышать воздухом, кондукторы в тролейбусах и автобусах давно сняли маски, очень много пассажиров едут в маршрутках, тролейбусах, автобусах без масок...людям надоела самоизрляция и нахождение дома без еды и без денег...жалко одно что губернатор не захотел с 12 числа вывести из самоизоляции г.Пензу и область...

Гость||

Губер прав, т.к. пензенская медицины не справляется!!!

Гость||

И что дальше, так это вирус или обычный насморк ..одни вопросы, ответы будут лет через 10 ...,при другом президенте.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|12.05.2020 19:24|

И что дальше, так это вирус или обычный насморк ..одни вопросы, ответы будут лет через 10 ...,при другом президенте

Конкретно на этот вопрос в контексте массового выхода всех и вся на работу, ответ будет, по-традиции через неделю, от силы - через две. Так уж повелось этой весной.

Гость||

Сплошные угрозы.

Гость||

Да идите работайте уже кто вам не дает. Кому надо работают. Что за бред смотреть на других кто вылез кто нет сам о себе заботься и думай.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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