Губернатор рассказал, как область будет выходить из режима повышенной готовности

12.05.2020 | 18:39

Губернатор Иван Белозерцев рассказал, как Пензенская область будет выходить из режима повышенной готовности, объявленного в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Обращение главы региона опубликовано на его официальных страницах в соцсетях.

«Дорогие земляки, необходимо четко понять и принять - выход не будет одномоментным. Он будет плавным, с обязательным учетом складывающейся ситуации по распространению коронавирусной инфекции.

С марта месяца у нас подтверждено уже более 800 случаев COVID-19. Необходимо отметить, что уже несколько дней идет массовая выписка выздоровевших - по 30-50 человек в день. Однако в день регистрируется и по 30-40 новых случаев коронавируса, а в больницах на лечении также около двух тысяч пациентов с внебольничными пневмониями, которые не менее опасны, чем коронавирус. К сожалению, умирают люди.

Поэтому самоизоляция, масочный режим и социальное дистанцирование, особенно для лиц старше 65 и имеющих опасные хронические заболевания, по-прежнему будут обязательными. Новые санитарные правила на ближайшие месяцы станут нормой и образом жизни. От этого зависит здоровье каждого из вас и ваших родных, близких и знакомых, пренебрегать правилами не просто неразумно. Опасно.

Но даже в таких непростых условиях необходимо восстанавливать экономическую активность. Постепенно, без резких скачков, чтобы не вызвать всплеск заболеваемости. Поэтому на первом этапе мы возобновляем работу организаций, относящихся к обрабатывающим производствам. Если мы будем видеть стабильные улучшения ситуации, то будем рассматривать переход ко второму этапу и открытию новых сфер деятельности.

Повторю, что работа во всех сферах должна осуществляться со строжайшим соблюдением санитарных норм. В случае выявления нарушений деятельность компании будет остановлена.

Хочу особо подчеркнуть, что, исходя из интересов подавляющего числа жителей нашего края, заботясь о безопасности наших детей, их родителей и стариков, мы будем вынуждены ужесточить меры воздействия к тем, кто игнорирует повышенные меры предосторожности, кто демонстрирует беспечное отношение и себе и к здоровью своих близких и окружающих!» - заявил губернатор.