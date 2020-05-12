Общество

Главврач КИМа призвал соблюдать защитные меры на рабочих местах

Печать

По состоянию на вторник, 12 мая, в пензенской инфекционной больнице КИМ находятся на лечении 459 человек. Об этом на совещании с губернатором Иваном Белозерцевым сообщил главврач Сергей Рыбалкин.

По его словам, за сутки 18 человек выписали из больницы, в том числе четырех из них перевели на амбулаторное лечение.

«Основная выписка намечена на сегодня. Решается вопрос с транспортировкой больных в Мокшанский и Городищенский районы», - отметил Сергей Рыбалкин.

«Больница переполнена, нагрузка на врачей запредельная. Но я попрошу вас помимо главной задачи - лечения больных - подключиться к информационно-разъяснительной работе с населением, чтобы граждане понимали, насколько тяжела ситуация и как тяжело идет лечение тех, кто оказался на больничной койке», - обратился к Сергею Рыбалкину глава региона.

Главврач КИМа подтвердил то, о чем ранее говорил его коллега - главврач областной больницы имени Бурденко Вячеслав Космачев: заболевание, которое начинается как легкое ОРВИ, через несколько дней может перейти в тяжелую стадию, при которой люди очень страдают.

Сергей Рыбалкин добавил: «Сейчас в связи с тем, что люди начнут работать, руководители должны понимать: должны быть внедрены все защитные мероприятия - мытье и обработка рук, дезинфекция и другие. Тогда даже при малозначительной симптоматике ранняя диагностика поможет спасти других людей».

В свою очередь, Иван Белозерцев поручил региональному минздраву и управлению Роспотребнадзора провести проверки по жалобам на несоблюдение мер безопасности, поступающим на горячие линии.

«Если информация подтвердится, я своим распоряжением закрою предприятие до тех пор, пока руководитель не обеспечит сотрудников всем необходимым», - пригрозил Иван Белозерцев.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Иван Белозерцев поручил региональному минздраву и управлению Роспотребнадзора
А они что, работать начинают если им только губернатор что-либо поручает, а сами ни-ни, в носу ковыряют?

Гость||

Да ну хватит бредить. Еще бы его своей головой думать научить.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

провести проверки по жалобам на несоблюдение мер безопасности
В общественном транспорте не созданы условия для соблюдения рекомендованной дистанции. Проверяйте.

Гость||

Гость писал(a):

В общественном транспорте не созданы условия для соблюдения рекомендованной дистанции. Проверяйте.
Два чая этому господину!

Гость||

Гость писал(a):

А они что, работать начинают если им только губернатор что-либо поручает, а сами ни-ни, в носу ковыряют?
А вы только догадались?

Гость||

Рукопожатие почти не устраняется из привычек докоронавирусных.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|12.05.2020 11:06|

penzainform.ru писал(a):

Иван Белозерцев поручил региональному минздраву и управлению Роспотребнадзора

А они что, работать начинают если им только губернатор что-либо поручает, а сами ни-ни, в носу ковыряют?

Ну таки один поручил второму, второй поручил третьим .Люди бывшие , но военные , привыкли ПОРУЧАТЬ)

Гость||

Военные чаще ПРИКАЗЫВАЮТ поручают гражданские и вольнонаемные

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Если информация подтвердится, я своим распоряжением закрою предприятие до тех пор, пока руководитель не обеспечит сотрудников всем необходимым»,
Попробуй только...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В свою очередь, Иван Белозерцев поручил региональному минздраву и управлению Роспотребнадзора
Региональному Минздраву- это понятно, а вот какое он имеет право давать поручение Федеральному учреждению, каковым является Роспотребнадзор? Референты, ау!!!

Гость||

Бездарная политика властей привела к тому, что в самый разгар эпидемии всем плевать на самоизоляции, и мы начинаем работать.

Гость||

Гость писал(a):

я своим распоряжением закрою предприятие
ой боюсь, боюсь!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

подключиться к информационно-разъяснительной работе с населением, чтобы граждане понимали, насколько тяжела ситуация
ну если тяжела ситуация то почему чс карантин не объявляли?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте