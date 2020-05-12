Главврач КИМа призвал соблюдать защитные меры на рабочих местах

12.05.2020 | 10:48

По состоянию на вторник, 12 мая, в пензенской инфекционной больнице КИМ находятся на лечении 459 человек. Об этом на совещании с губернатором Иваном Белозерцевым сообщил главврач Сергей Рыбалкин.

По его словам, за сутки 18 человек выписали из больницы, в том числе четырех из них перевели на амбулаторное лечение.

«Основная выписка намечена на сегодня. Решается вопрос с транспортировкой больных в Мокшанский и Городищенский районы», - отметил Сергей Рыбалкин.

«Больница переполнена, нагрузка на врачей запредельная. Но я попрошу вас помимо главной задачи - лечения больных - подключиться к информационно-разъяснительной работе с населением, чтобы граждане понимали, насколько тяжела ситуация и как тяжело идет лечение тех, кто оказался на больничной койке», - обратился к Сергею Рыбалкину глава региона.

Главврач КИМа подтвердил то, о чем ранее говорил его коллега - главврач областной больницы имени Бурденко Вячеслав Космачев: заболевание, которое начинается как легкое ОРВИ, через несколько дней может перейти в тяжелую стадию, при которой люди очень страдают.

Сергей Рыбалкин добавил: «Сейчас в связи с тем, что люди начнут работать, руководители должны понимать: должны быть внедрены все защитные мероприятия - мытье и обработка рук, дезинфекция и другие. Тогда даже при малозначительной симптоматике ранняя диагностика поможет спасти других людей».

В свою очередь, Иван Белозерцев поручил региональному минздраву и управлению Роспотребнадзора провести проверки по жалобам на несоблюдение мер безопасности, поступающим на горячие линии.

«Если информация подтвердится, я своим распоряжением закрою предприятие до тех пор, пока руководитель не обеспечит сотрудников всем необходимым», - пригрозил Иван Белозерцев.