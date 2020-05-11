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Общество

Число зараженных коронавирусом жителей области превысило 800

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По данным на утро понедельника, 11 мая, число подхвативших коронавирус жителей Пензенской области увеличилось еще на 38. Обновленная информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф.

Таким образом, общее количество зараженных на эту дату составляет 802.

За все время пандемии выздоровели 402 человека, умерли 10. О смерти последних двух пациентов стало известно накануне, 10-го числа.

Скончавшиеся - мужчины 1964 и 1985 года рождения. Причиной смерти первого стала пневмония, развившаяся на фоне коронавируса. Также пензенец страдал от атеросклероза аорты, олигофрении.

Причиной смерти второго пациента эксперты назвали острое нарушение мозгового кровообращения. У него также диагностировали коронавирусную пневмонию.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Еще бы данные,сколько госпитализировано с подозрением на КОВИД, если 1,5 тыс.коек было подготовлены и все они забиты!

Гость||

Умер от инсульта, написали от коронавируса. Норм, чо

Гость||

Забей на всё и живи...

Гость||

А из какой они контактной группы эти 38 человек? Раньше ведь писали из какой...

Гость||

Пипец!Сидим до июня!

Гость||

Да такими темпами эта бодяга может длиться годами. Когда же наши идиоты поймут, что достаточно мер, как при гриппе. Что не надо грести в больницы всех подряд, подвергая риску суперинфекции, а потом сетовать на переполненность. Да, такой "пандемии" маразма мир еще не видел.

Гость||

Россия на 3 месте.До 2 места пару - тройку дней.

Гость||

Освободите людей, у нас должен быть выбор.

Гость||

С другими заболеваниями гибнуть без статистики?

Гость||

А вот вообще не понимаю почему умирают от пневмонии? У нас не научились лечить за столько лет пневмонию?

Гость||

Так ведь оптимизация же была медицины вот и результат

Гость||

Пневмония другая появилась

Гость||

Я не понимаю, почему не начинают строить новую больницу. Пусть это долго. Но начинать надо. Опять бордюры кладут.

Гость||

Гость писал(a):

А из какой они контактной группы эти 38 человек? Раньше ведь писали из какой...
Да не могут они уже проследить, где человек заразился. а признаться в этом честно не хотят. пока народ в маскву и обратно шляется- никогда это не кончится.

Гость||

Началось... Господа обсуждающие, уже неоднократно писали, что и от других заболеваний люди умирают, и от той же пневмонии, но таких масштабов не было никогда. У нас вчера целую семью увезли на кт, у троих из четверых легкие поражены, внебольничная пневмония. У кого кт ничего не показало -взяли тест на вирус и отпустили домой со строгой рекомендацией дома сидеть до результатов. Так он за грибами пошел. И кто виноват будет, если у него тест будет положительный? Власти? За каждым придурком полицейского не поставишь. На него щас все как на прокаженного смотрят. А ему похеру. Говорит значит судьба. О как. Ну так подыхай раз хочешь, но ты же других можешь заразить. Посиди дома до результатов. Нет, на мотоцикле гоняет. Ему около 35 лет. А ума то до сих пор нет. И таких дебилов предполагаю много.

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Имя: Гость
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