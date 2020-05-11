Число зараженных коронавирусом жителей области превысило 800

11.05.2020 | 10:38

По данным на утро понедельника, 11 мая, число подхвативших коронавирус жителей Пензенской области увеличилось еще на 38. Обновленная информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф.

Таким образом, общее количество зараженных на эту дату составляет 802.

За все время пандемии выздоровели 402 человека, умерли 10. О смерти последних двух пациентов стало известно накануне, 10-го числа.

Скончавшиеся - мужчины 1964 и 1985 года рождения. Причиной смерти первого стала пневмония, развившаяся на фоне коронавируса. Также пензенец страдал от атеросклероза аорты, олигофрении.

Причиной смерти второго пациента эксперты назвали острое нарушение мозгового кровообращения. У него также диагностировали коронавирусную пневмонию.