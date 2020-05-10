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Общество

В Пензенской области выписали более 50 человек, перенесших коронавирус

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В воскресенье, 10 мая, увеличилось число жителей области, перенесших новую инфекцию и выписанных из больницы.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, за сутки медики отправили домой 52 человека. Количество выздоровевших в регионе - 402.

Накануне были выписаны 49 пациентов, перенесших коронавирус. Таким образом, в течение нескольких дней количество выздоровевших за сутки превышает число новых подтвержденных случаев опасного вируса.

10 мая стало известно, что скончались еще двое пациентов с коронавирусной пневмонией. Это мужчины 55 и 34 лет. Число умерших, таким образом, составило 10.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Люди! Выполняйте рекомендации медиков,берегите себя и своих родных.

Гость||

Соболезную семьям покойных!Здоровья всем заболевшим!Жалко когда болеют и умирают молодые!Ьерегите себя и своих близких!

Гость||

Гость писал(a):

Люди! Выполняйте рекомендации медиков,берегите себя и своих родных.
Почему медики сами свои рекомендации не выполняют?

Гость||

Ну и хорошо!

Если бы в данные добавляли не только количество подтвержденных случаев, но и количество госптитализированных с подозрением на КОВИД!

Правда, что пишут, что больницы переполненны?

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Люди! Выполняйте рекомендации медиков,берегите себя и своих родных.
Почему медики сами свои рекомендации не выполняют?
Потому что они побольше знают

Гость||

Гость писал(a):

но и количество госптитализированных с подозрением на КОВИД!
Точно не лягу в больницу, если будет только подозрение. Там запросто заразят.

Гость||

Гость писал(a):

Если бы в данные добавляли не только количество подтвержденных случаев, но и количество госптитализированных с подозрением на КОВИД!
Шас любого, кто хоть раз кашлянёт в коронавирусе можно заподозрить.

Гость||

20.43.

Нет, не так!

Должны быть явные клинические признаки!

А так ТАМ можно запросто перезаразиться!

Не болейте!

Имя: Гость
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