В Пензенской области выписали более 50 человек, перенесших коронавирус

10.05.2020 | 19:39

В воскресенье, 10 мая, увеличилось число жителей области, перенесших новую инфекцию и выписанных из больницы.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, за сутки медики отправили домой 52 человека. Количество выздоровевших в регионе - 402.

Накануне были выписаны 49 пациентов, перенесших коронавирус. Таким образом, в течение нескольких дней количество выздоровевших за сутки превышает число новых подтвержденных случаев опасного вируса.

10 мая стало известно, что скончались еще двое пациентов с коронавирусной пневмонией. Это мужчины 55 и 34 лет. Число умерших, таким образом, составило 10.