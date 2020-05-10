В День Победы жители Спутника украшали окна и пели

10.05.2020 | 20:15

Город Спутник и его 40 тысяч жителей отпраздновали День Победы, поучаствовав во всех акциях этого дня.

В окнах домов люди размещали портреты своих героев, вывешивали флаги, рисунки и надписи, посвященные юбилейной дате - 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. А вечером импровизированный хор жителей микрорайона грянул с балконов песню Давида Тухманова на стихи Владимира Харитонова.

В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, поэтому самые людные места празднования Дня Победы в Спутнике на этот раз были пустыми. Тем не менее, все новые букеты появлялись на месте возложения у нового мемориального комплекса, построенного на набережной Спутника холдингом «Термодом».

Дополнила площадку комплекса традиционная стена памяти, которую каждый год сотрудники «Термодома» собирают из десятков фотографий ветеранов, присланных жителями микрорайона. Такую же стену 9 мая транслировали и на большом экране на фонтанной площади Спутника

С праздником люди поздравляли друг друга и в первую очередь ветеранов. В микрорайоне живет много участников Великой Отечественной, например, фронтовая медсестра Клавдия Щеглова. На ее медалях красуется гордое «За отвагу». Она дошла до Берлина и помнит 9 мая 1945-го так, как будто это было вчера.

«Для нас это была незабываемая радость, как же были счастливы все советские люди, что это несчастье, наконец, закончилось!» - рассказала Клавдия Павловна, передав поздравления всем жителям страны.

В 19:00 Спутник замер в общероссийской минуте молчания, а после из окон и с балконов запели «День Победы».

Каждый год 9 Мая в Городе Спутнике проходит при большом скоплении людей на набережной, с концертами, выступлениями, музыкой и чествованием самых дорогих гостей - участников войны. Нынешний праздник был другим, но одно осталось неизменным: жители микрорайона снова показали, что помнят о тех, кто воевал за мир и победил ради будущего страны.