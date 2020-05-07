Общество

В Пензе для ветеранов провели парад прямо у дома

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Ничто не удержало Александра Балакшина дома, когда он увидел под своими окнами военный оркестр. Фронтовик ждал этого праздника. Он освобождал города Венгрии, штурмовал Вену, принимал участие в ожесточенных боях в Праге. 11 мая ему должно исполниться 95 лет, и парад Победы был бы лучшим подарком. Но его пока отменили.

«Очень жаль, но вирус есть вирус, все от нас не зависит. Спасибо, что приехали и навестили», - отметил ветеран.

«Идея проведения акции именно в таком формате - парад у дома ветеранов - возникла у нас после того, как верховным руководством было принято решение парад 9 Мая перенести на неопределенный срок. Все мы прекрасно понимаем, что отдать дань уважения ветеранам - это наша самая главная задача», - пояснил заместитель начальника ПАИИ Дмитрий Полукаров.

Такое событие не оставило равнодушным жильцов дома. Они наблюдали за происходящим из окон, с балконов, кто-то вышел на улицу, но держался на расстоянии, соблюдая дистанцию.

«Прямо слезы текут, невозможно! Очень трудно говорить, ком в горле, молодцы!» - растрогалась местная жительница.

Вручив Балакшину от курсантов письма-поздравления в виде фронтовых треугольников, парадный расчет отправился к другому фронтовику, к Валентину Малышеву. Он был призван в армию в 1943-м.

«Он закончил войну с Японией аж в сентябре 1945-го, поэтому у него будет еще один праздник. Дай бог, чтобы дожил - он сейчас себя неважно чувствует, и великий труд и мужество ему составляет даже просто вас поприветствовать», - пояснил сын Валентина Малышева.

Принимал участие в советско-японской войне 1945-го и Александр Панфилов.

«Я начинал эту войну 18-летним мальчишкой, а сегодня мне уже 94 года. Мы справились с Великой Отечественной, с той заразой, и с этой (COVID-19. - Прим. ред.) тоже справимся», - заявил он.

А потом соберутся все вместе для участия в настоящем параде Победы.

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